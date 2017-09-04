“عبدالله رشدي” المصريين بالخارج يتم استبعادهم من شقق القاهرة الجديدة

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أعلن نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري بالإضافة إلى كونه نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل عبدالله رشدي إن العقارات السكنية التي سيتم طرحها للمصريين العاملين في خارج جمهورية مصر العربية التي ستقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرحها في شهر سبتمبر الحالي 2017 لن تكون بها عقارات سكنية تقع في مدينة القاهرة الجديدة.

وأعلن عبدالله رشدي أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للمصريين العاملين في خارج مصر ستكون في مدن جديدة أخرى مثل مدينة العبور، ومدينة بدر، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ولن تكون بها وحدات عقارية في مدينة القاهرة الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي حيث أن هذه الوحدات السكنية الواقعة في القاهرة الجديدة على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها حظيت بزيادة إقبال بشكل كبير ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المطروح.

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كما أشار عبدالله رشدي أن العقارات السكنية التي سيتم طرحها للمصريين العاملين في خارج البلاد ستكون في مدينة العبور حيث سيتم طرح ما يقارب من ألف وحدة سكنية من ضمن العقارات السكنية المخصصة للمصريين العاملين بالخارج على مساحة تصل إلى ثلاثة وستين متر مربع على أن تكون العقارات السكنية المطروحة بها تتمتع بموقع يعد متميز جداَّ.

كما أعلن عبدالله رشدي إن إجمالي عدد العقارات السكنية التي سيتم طرحها للمصريين العاملين بالخارج تصل إلى ثمانية عشر ألف وحدة سكنية من بينها ألف وحدة سكنية تصل مساحتها إلى ثلاثة وستين متر مربع، وعلى أن تكون باقي الوحدات العقارية السكنية المطروحة تصل مساحتها إلى تسعين متر مربع، على أن يتضمن إعلان كافة الإجراءات بالإضافة إلى جميع تفاصيل الوحدة العقارية المطروحة من خلال طرح وزارة الإسكان في البداية للوحدات السكنية ثانيا عن طريق طرح كراسات الشروط وكافة طرق التسديد وهذا سيتم الإعلان عنه خلال أيام قادمة قليلة.

أوضحت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد أن الوحدات العقارية السكنية المخصصة للمصريين العاملين في خارج مصر سيكون عددها خلال المرحلة الأولى من عملية طرحها حوالي ثمانية عشر ألف وحدة عقارية بسعر من اثني عشر ألف إلى أربعة عشر ألف دولار على أن يتم التسديد على طريق تحويل يأتي من خارج البلاد مع إمكانية تقسيط سعر الوحدة العقارية على مدة تصل إلى ثلاثة سنوات وهذا دون فوائد.