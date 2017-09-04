اختبارات كوريا الشمالية النووية تتسبب في انخفاض المؤشرات الأوروبية بشكل ملحوظ

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شهدت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الأولى من اليوم انخفاض ملحوظ، وجاء هذا عقب الاختبارات النووية التي قامت بها كوريا الشمالية والتي ساهمت في ضرب الأسهم من خلال موجة بيع واسعة، الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين يبتعدوا بشكل ملحوظ عن المخاطرة، وبعد إنتشار العديد من الأخبار حول قرار الاستقالة الذي قدمها الرئيس التنفيذي للشركة، فقد تراجعت أسهم نوفارتس بشكل كبير.

كما تراجع المؤشر ستوكس 600 خلال التعاملات بالنسبة للأسهم الأوروبية، هذا بجانب تراجع المؤشر ستوكس 50 التابع للأسهم القيادية لمنطقة اليورو، وكانت نسبة التراجع التي سجلها نحو 0.5%، أما بالنسبة لمؤشر فايننشال فقد وصلت نسبة التراجع التي شهدها خلال التعاملات نحو 0.2%.

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الجدير بالذكر أنه لم تشهد أي من القطاعات الأوروبية أداء إيجابي على الإطلاق، وكانت المؤشرات التابعة لقطاع البنوك على رأس المؤشرات التي انخفضت والتي بلغت نسبة تراجعها نحو 0.9%.

كما وتراجعت مؤشرات أسهم فيات كرايسلر والتي جاءت بتَراجعات ملحوظة، حيث وصلت قيمة الانخفاضات خلال التعاملات نحو 2.2%، وجاء هذا بعد التصريحات التي قام بها الرئيس التنفيذي والتي أعلن خلالها أن الشركة لا تعمل خلال الفترة الحالية على أي من الصفقات الكبيرة كما أنها لم تتلق أي من العروض خلال الفترة الحالية.

وتراجعت أسهم نوفارتس لصناعة الأدوية بقيمة 0.7%، وخلال تصريحات المجموعة أعلنت أن رئيس تطوير الأدوية الأصغر سنا “فاسانت نَاراسيمهان” والذي يصل عمره إلى 41 عام هو من سيتولى إدارة المجموعة في 2018 بعد تقاعد الرئيس التنفيذي الحالي “جوزيف جيمينيز”.

الجدير بالذكر أن أسهم نوفارتس التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث الوزن قد شهدت تراجع هذا بالمقارنة بآدَاء الأسهم خلال العشر سنوات الأخيرة والتي لم تمر خلالها بِتلك الانخفاضات.

وعلى الجانب الآخر، اتَجه المستثمرين إلى الذهب والذي يمثل ملاذا آمنا لهم في ظل تلك الأوضاع، وبالتالي فإن أسهم راندجولد قد استفادت بشكل كبير من هذا، وبدأت تعاملات المؤشر الفرنسي كَاك بانخفاض وصلت نسبته إلى 0.63%، في حين أن تعاملات المؤشر داكس الألماني قد انخفض هو الآخر خلال التعاملات وبلغت قيمة الانخفاضات نحو 0.74%، هذا خلال تعاملات اليوم في البورصة العالمية.