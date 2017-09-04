الحكومة اليابانية تعد صفقة بيع لأسهُم شركة البريد القابضة بقيمة 13 مليار دولار

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أعلنت مجموعة من المصادر المطلعة عن عزم الحكومة اليابانية واستعدادها خلال الفترة القادمة إلى بيع عدد من الأسهم التابعة لشركة البريد اليابانية القابضة، وأعلنت المصادر أن قيمة الأسهم تصل إلى 1.4 تريليون ين أي ما يعادل 13 مليار دولار.

ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية بالتخطيط لتنفيذ الطرح الثانوي اللاحق للطرح الضخم الذي قد تم في عام 2015، وسيتم هذا خلال الشهر الحالي وتعد تلك العملية هي الأولى من نوعها والتي تقوم من خلالها الشركة بطرح أسهم للبيع.

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وقامت الوزارة اليوم بعقد اجتماع يضم مجموعة من مُتعهدي تغطية الاكتتاب، وسيكون هذا الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بصفقة البيع، وأيضا توقعات المستثمرين بشأن تلك الصفقة، كما وأعلنت الحكومة عن قيامها بتحديد 6 من البنوك للقيام بأمر الطرح الذي سيتم خلال هذا الشهر.

كما أضافت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها، والتي لا تملك الإذن بالمُناقشة العلنية لهذا الأمر، أن الفترة ما بين 25 إلى 27 من سبتمبر القادم سوف تشهد تحديد لسعر وحجم الأسهم التي ستقوم الحكومة اليابانية بعرضها للبيع، وسيتم هذا بعد التقييمات التي سيتم إعدادها لحجم الطلب.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم هيئة البريد اليابانية أن الحكومة اليابانية لم تقم حتى الأن بتحديد توقيت البيع، في حين أنها لم تقم بالزيادة على ذلك وامتنعت عن الإجابة على أي من التساؤلات التي تم طرحها كما فعلت الحكومة اليابانية والتي لم تعلق على الأمر حتى الآن.

ومن المقرر أن تحدد ملكية الحكومة اليابانية في هيئة البريد بقيمة 80% وذلك بعد قيامها ببيع عدد من الأسهم بقيمة 36 مليار دولار، ومن المقرر ان تقوم الحكومة اليابانية بأمر البيع هذا لتستطيع تمويل عدد من المشروعات التي تقوم بها في منطقة شمال اليابان والتي تتضمن أعمال الإصلاح والتعمير خاصة بعد الضرر الذي حل بتلك المنطقة من زلزال تسونامي الذي وقع في عام 2011.

و خلال تعاملات اليوم في البورصة، مرت أسهم الشركة القابضة بنسبة من الانخفاض والتي عادلت ال3%، وقد استقرت بعد تلك الانخفاضات عند مستوى 1326 ين، هذا وفقا للتقارير التي أعلنت عنها رويترز والتي جاءت لتوضح قرار الحكومة اليابانية ببيع أسهم الشركة.