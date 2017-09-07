ارتفاع أسعار الذهب 150 جنيها خلال الأسابيع المقبلة.. تقرير

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يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن في الكثير من أوقات الحروب و المشاكل التي يواجهها العالم بأسره، حيث كلما حدث أي مشاكل في مكان ما هنا أو هناك نجد أن سعر الذهب يغرد خارج السرب ويرتفع إلى مستويات عالية، وفي هذا الوقت يلجأ الكثير من المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.

قال رئيس الذهب بالغرفة التجارية الدكتور وصفي واصف، أن يعد تجربة كوريا الشمالية للقيام بأقوى قنبلة نووية على الإطلاق، تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب ليصل سعر الجرام إلى 651 جنيها، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب خلال الأسابيع المقبلة ليصل سعر الجرام إلى 800 جنيها، إذا ظلت تهديدات كوريا الشمالية، أو نشوب أي مناوشات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو كلا من اليابان وكوريا الجنوبية.

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كما أضاف الدكتور وصفي واصف في تصريحات له أن الذهب أصبح الملاذ الآمن الوحيد بعد الموقف السياسي التي تقوم به كوريا الشمالية، بجانب الخلافات السياسية المتواجدة مع روسيا وأمريكا، وهذا جانب ما تتعرض له دول شرق آسيا من أزمات قد ساهمت بشكل كبير في إرتفاع سعر الذهب خلال الفترات الماضية، كما أوضح إلى ان هناك بعض المستثمرين الذين يلجأون إلى شراء الذهب في مثل هذه التوقيتات باعتباره الملاذ الآمن الوحيد، وهو ما يساهم في ارتفاع سعره نتيجة لزيادة الطلب عليه .

قد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة واحدا في المائة وهذا يعتبر أعلى مستوى قد وصلت إليه في نحو عام وكان ذلك اليوم الأثنين الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام 2017، بعد أن قامت كوريا الشمالية بإجراء أحدث التجارب النووية وأقواها، مما جعل المستثمرين يقبلون على الأصول التي تعتبر ملاذ آمن لهم.

وقد ارتفعت أيضا أسعار الذهب في المعاملات الفورية تزيد عن واحد في المائة لتصل إلى 1338.36 دولار سعر الأوقية، كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1344 دولار للأوقية بنسبة واحدا في المائة، وقد قال نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى إف إكس تي إم جميل أحمد أن ارتفع سعر الذهب وهذا بعد كثرة الأزمات الجيوسياسية مجددا فيما يجول حول كوريا الشمالية.

وأضاف ايضاً الخبير الإقتصادي “هاني توفيق” من خلال صفحته علي فيسبوك مشيراً إلى التوتر الدولي بسبب الأزمة النووية بين رئيس كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” والرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والتي أخذت انتباه العالم أجمع، وأن هذا الموقف السياسي والعسكري المشتعل قد يصبح في منتهي الخطورة، وأضاف خلال منشور قام بكتابته علي صفحته الرسمية علي فيسبوك، بأن الصين اتخذت قراراً بإلغاء العقود المستقبلية للبترول واستبدالها بالذهب كوسيلة منفردة للسداد بديلاً عن الدولار الأمريكي واليوان الصيني ، فإن هذا القرار يؤكد إنخفاض أهمية الدولار بالنسبة للذهب.

واختتم “توفيق” منشورة بنصيحة مجانية لمتابعيه وذلك علي حد تعبيره، بأنه من الضروري ان تحول علي الأقل 10% من مدخراتك الي “الذهب” أو كما يطلق عليه في هذه الأوقات “الملاذ الآمن”.

حيث قامت كوريا الشمالية أمس الأحد بعمل اختبار نووي على قنبلة هيدروجينية متقدمة وهذا مما يجعل توقعات لحدوث مناوشات عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أذا تعرضت لها أو لأي من حلفاء أمريكا.

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