توقعات بارتفاع أسعار الذهب 150 جنيها خلال الأسابيع المقبلة

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يعتبر المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن في الكثير من أوقات الحروب و المشاكل التي يواجهها العالم بأسره، حيث كلما حدث أي مشاكل في مكان ما هنا أو هناك نجد أن الذهب يغرد خارج السرب ويرتفع إلى مستويات عالية، وفي هذا الوقت يلجأ الكثير من المستثمرين إليه كملاذ آمن.

قال رئيس الذهب بالغرفة التجارية الدكتور وصفي واصف، أن يعد تجربة كوريا الشمالية للقيام بأقوى قنبلة نووية على الإطلاق، تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب ليصل سعر الجرام إلى 650 جنيها، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب خلال الأسابيع المقبلة ليصل سعر الجرام إلى 800 جنيها، إذا ظلت تهديدات كوريا الشمالية، أو نشوب أي مناوشات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو كلا من اليابان وكوريا الجنوبية.

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كما أضاف الدكتور وصفي واصف في تصريحات له أن الذهب أصبح الملاذ الآمن الوحيد بعد الموقف السياسي التي تقوم به كوريا الشمالية، بجانب الخلافات السياسية المتواجدة مع روسيا وأمريكا، وهذا جانب ما تتعرض له دول شرق آسيا من أزمات قد ساهمت بشكل كبير في إرتفاع سعر الذهب خلال الفترات الماضية، كما أوضح إلى ان هناك بعض المستثمرين الذين يلجأون إلى شراء الذهب في مثل هذه التوقيتات باعتباره الملاذ الآمن الوحيد، وهو ما يساهم في ارتفاع سعره نتيجة لزيادة الطلب عليه .

قد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة واحدا في المائة وهذا يعتبر أعلى مستوى قد وصلت إليه في نحو عام وكان ذلك اليوم الأثنين الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام 2017، بعد أن قامت كوريا الشمالية بإجراء أحدث التجارب النووية وأقواها، مما جعل المستثمرين يقبلون على الأصول التي تعتبر ملاذ آمن لهم.

وقد ارتفعت أيضا أسعار الذهب في المعاملات الفورية تزيد عن واحد في المائة لتصل إلى 1338.36 دولار سعر الأوقية،كما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1344 دولار للأوقية بنسبة واحدا في المائة، وقد قال نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى إف إكس تي إم جميل أحمد أن ارتفع سعر الذهب وهذا بعد كثرة الأزمات الجيوسياسية مجددا فيما يجول حول كوريا الشمالية.

حيث قامت كوريا الشمالية أمس الأحد بعمل اختبار نووي على قنبلة هيدروجينية متقدمة وهذا مما يجعل توقعات لحدوث مناوشات عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أذا تعرضت لها أو لأي من حلفاء أمريكا.

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