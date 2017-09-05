“التمويل العقاري” يعلن بدء سداد القسط الأخير لمشروع “المليون وحدة” اليوم

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يبدأ صندوق دعم وضمان التمويل العقاري الممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اليوم الخامس من شهر سبتمبر الحالي لعام 2017 الموافق يوم الثلاثاء في استقبال الأقساط الربع سنوية والذي يعد القسط الأخير لكافة حاجزى مشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل “المليون وحدة” في الإعلانين السابع والسادس المؤجلين في المرحلة الثانية في مدينة 6 من أكتوبر، بالإضافة إلى المحولين إلى مدينة القاهرة الجديدة وإلى مدينة بدر، ومدينة 15 مايو ومدينة الشروق، وذلك في أول يوم من أيام العمل الرسمية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتم الإعلان أن سداد الأقساط الربع سنوية والتي تعد الأخيرة سيبدأ استقبالها من اليوم الخامس من شهر سبتمبر 2017، وتستمر إلى نهاية الشهر الجاري، وتصل قيمة القسط المراد تسديده حوالي أربعة ألف جنيه مصري، ليصل إجمالي ما قام تسديدة كل حاجزي الوحدات السكنية إلى خمسة وعشرين ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ تسعة ألف جنيه كمقدم حجز تم دفعه على مرتين، وخمسة آلاف وتم استكمالها بدفع مبلغ أربعة ألف، بالإضافة إلى تسديد أقساط ربع سنوية يصل قيمة كل قسط حوالي أربعة ألف جنيه مصري لكل دفعة.

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وأعلن صندوق دعم وضمان التمويل العقاري إلى بدء الاستعلام عن حاجزي الوحدات السكنية في بداية الشهر القادم أكتوبر لعام 2017، بحسب ما صرحت به رئيس الصندوق والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي التابع إلى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مي عبد الحميد.

ثم بعد ذلك تبدأ إجراءات صندوق دعم وضمان التمويل العقاري لتخصيص الوحدات السكنية لكافة المستفيدين لمشروع “المليون وحدة” الذي يصل عددهم إلى حوالي سبعين ألف شخص بعد إجراءات الاستعلام الائتماني والميداني، ليقوم بعد ذلك بسداد قيمة باقي المقدم للوحدة السكنية على حسب سن والدخل الشهري لكل شخص بالإضافة إلى نسبة الدعم الحاصل عليه المتقدم، بالإضافة إلى 5 في المئة من قيمة الوحدة كدفعة صيانة على أن يتم سدادها أو يتم إضافتها على مبلغ التمويل العقاري الذي سيمنح من قبل البنك المقسط لباقي أقسام الوحدة العقارية التي يصل سعرها إلى حوالي مائة وأربعة وخمسين ألف جنيه مصري.