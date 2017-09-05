ارتفاع سعر الذهب لأعلى مستوياته عالميًا

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أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاع ملحوظ داخل الأسواق المالية حيث ارتفع سعر جرام الذهب بشكل كبير لم تشهده محلات الصاغة من قبل ليسجل أعلى ارتفاع قد وصل إليه بالأسواق في إطار تعاملاته اليوم الثلاثاء بجميع محافظات مصر.

صرح عدد من المسؤولين عن وجود ارتفاع جديد في السوق المحلي المصرية وكان السبب وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع سعر الذهب بوجه عام عالميا في خلال المعاملات الفورية التي يعمل عليها المعدن الأصفر كما ورد أن هذه الزيادة قد بلغت أكثر من واحد في المائة إلى 1338.36 دولار أمريكي وذلك عن الأوقية الواحدة والتي يطلق عليها اسم “الأونصة” وسط أسواق الذهب.

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وقد أتت هذه الزيادة بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوياته قد سبق له وأن وصل إليها في إطار عمليات البيع والشراء التي تمت بوجه عام وبشكل عالمي منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي والذي قد وصل فيه سعر الذهب عند 1339.47 دولار أمريكي بالنسبة إلى الأوقية.

كما جاء أنه قد سجلت أسعار الذهب فى مصر حوالي 650 جنيها وذلك بالنسبة إلى سعر الجرام الواحد من عيار 21، بينما من جهة اخرى قد وصل سعر عيار 18 فى إطار تعاملات اليوم بعد هذا الإرتفاع إلى نحو 557 جنيها، فيما جاء فى تلك التصريحات أنه قد بلغ سعر الجرام من عيار 24 اليوم خلال عمليات إلى مبلغ 743 جنيه مصري، وعن سعر جنيه الذهب قد تم التأكيد إلى أنه قد سجل حوالي 5200 جنيها.

جدير بالذكر أنه قد سجل سعر الأونصة فى الأسواق اليوم نحو 23.103 جنيه، بينما أثرت بشكل مباشر هذه الزيادة الجديدة على سعر كيلو الذهب والذي قد بلغ اليوم نحو 742,857 جنيه.

يعد المعدن الأصفر أحد أهم المعادن التي تعد ركيزة مهمة لدى الكثيرين في إطار تعاملاتهم الاقتصادية والمالية ويتخذه الكثيرين كركيزة للإستثمار الأمن وخاصة وقت الأزمات ولكن ارتفاع المبالغ فيه في الآونة الأخيرة قد أدى إلى عزوف الكثيرين عنه خوفًا من المخاطرة في سوق الذهب وخاصة مع تلك الارتفاعات الغير منتهية بالأسواق.