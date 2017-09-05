خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض مرتقب في أسعار السلع بمصر

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خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من السيد مختار شريف، والذي يشغل منصب خبير اقتصادى في مصر، إنه من المتوقع بعد ما حدث داخل الأسواق المصرية في الفترة الماضية من ارتفاع على أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق بشكل كبير نظرًا لبعض قرارات الحكومة المختلفة والتي أثرت علي جميع الفئات وعمليات البيع والشراء وتأثر بها المواطن بشكل مباشر، جاء قرار السيد وزير المالية بأن يتم انخفاض سعر الدولار الجمركي خلال تعاملات الشهر الجاري من المتوقع له أن يسهم في خفض أسعار السلع داخل البلاد.

وأكد السيد شريف في أحدث تصريحاته الصحفية والتي قد أعلنت عنها بعض المواقع الإخبارية مؤخرًا أن هذا الانخفاض في الأسعار سوف يحدث انتعاشة جديدة علي عملية العرض والطلب داخل السوق المصرية كما أنه يتوقع أن يزيد من حركة البيع والشراء بوجه عام فى كافة المناطق والمحافظات، كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الفترة الزمنية الأسعار مرتفعة للغاية فى مصر ولكنه من المتوقع أن تنخفض بصورة تدريجية في الفترة القادمة.

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كما أكد الخبير الاقتصادي على أن سعر الدولار الجمركي في مصر قد انخفض في تعاملاته هذا الشهر كما أن هذا الانخفاض لم يكن الأول حيث شهد عدد من الانخفاضات خلال هذه الفترة، وأن أهمية انخفاض سعر الدولار الجمركي تكمن في أنه كلما انخفض سعره أكثر كلما زاد الإقبال وارتفعت عملية البيع والشراء في البلاد بشكل كبير وعل هذا فيوجد عدد من التوقعات التي تشير إلى وجود انخفاض جديد في سعر الدولار الأمريكي من المحتمل أن تكون تكون السبب في انتعاشة الأسواق المصرية في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن سعر الدولار الجمركي يتأثر بشكل كبير بسعر الدولار وتعاملاته الداخلية داخل البنوك وعملية ارتفاعه وانخفاضه داخل الأسواق المصرية بوجه عام وأن قرار وزير المالية بخفض أو زيادته لابد وأن يكون متناسبًا مع ظروف السوق المالية داخل البلاد بالإضافة إلى تحركات العملة الأجنبية كما تتأثر عملية الإستيراد والتصدير به ايضًا بشكل دائم.