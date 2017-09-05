البنك المركزي يقرر إلغاء التعامل الورقي لنموذج 4

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قام البنك المركزي خلال بيان صادر عنه بالإعلان عن قراره الخاص بإلغاء التعاملات الورقية التابعة لنموذج 4، حيث يختص هذا النموذج بسداد قيمة الواردات والتي تتعدى قيمتها عن مبلغ ال 1000 دولار، وأضاف البنك المركزي خلال التقرير الصادر عنه أنه سيتم استبدال النموذج الورقي بآخر إلكتروني، ومن المقرر أن تقوم البنوك بإصدار هذا من قبل البنوك من خلال الموقع الذي ستقوم بتَخصيصه لذلك.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب محافظ البنك المركزي “جمال نجم الدين” فقد أكد قيام البنوك جميعها بتفعيل هذا النظام الجديد والذي تم الإعلان عنه وذلك عقب الإنتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك، وسيكون هذا الإجراء تالي لمجموعة من الإجراءات التي تتعلق بتوفيق أوضاع المستوردين.

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حيث أضاف خلال التصريحات أن أعمال التوفيق لأوضاع المستوردين كانت قد استمرت لمدة ثلاثة أشهر والتي كانت بدايتها في تاريخ نهاية مايو الماضي، وقد جاء هذا بعد القرار الصادر من قبل السيد وزير الصناعة، ولذا فإنه من المقرر أن يتم تفعيل قرار البنك المركزي الخاص بإلغاء المُعاملات الورقية للنموذج المحدد بدءا من يوم الثلاثاء القادم وفقا للتصريحات التي قام بها السيد نائب محافظ البنك المركزي.

وخلال الخطاب الذي قام “نجم” بتوجيه إلى البنوك المختلفة و التابعة للبنك المركزي، فقد قام بعرض القرار الصادر عن البنك المركزي والخاص بمصلحة الجمارك المصرية، وقام بتحديد خلال الخطابات البِضاعة الجمركية التي صدر هذا القرار خصيصا لها وهي التي تتجاوز قيمتها ال 1000 دولار كما أوضح خلال خطابه.

جاء هذا القرار الصادر عن البنك المركزي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات الأخيرة للبنك والتي تعلق بتطوير الخدمات التي يقدمها البنك ومحاولة جعل جميع الخدمات التي يُقدمها البنك إلكترونية، هذا في ظل محاولة البنك مواكبة التقدم الذي تشهده قطاعات البنوك المختلفة في الدول المتقدمة.

وأيضا يقوم البنك المركزي بتلك الإجراءات سعيا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في فترات زَمينة قصيرة جدا توفيرا للوقت والجهد الذي يمر به المواطنين في طريقهم خلال محاولة الحصول على أي من الخدمات التي يقوم بتقديمها قطاع البنوك في مصر.