خبير أموال: البورصة على وشك دخول مرحلة عرضية

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قام الخبير الاقتصادي بأسواق المالي “مايكل نجيب” بمجموعة من التصريحات التي تتعلق بالبورصة المصرية وسير المؤشرات خلال تعاملات الفترة الحالية، حيث أوضح خلال التصريحات التي قام بها أن المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30 يمر خلال الفترة الحالية بحالة من الضعف خلال التعاملات و التي تكون على المدى المتوسط والقصير، حيث شهد المؤشر خلال فترة الأسبوعين الماضيين حالة من الآدَاء السلبي والتي كانت ملحوظة لدرجة جعلته يتدنى إلى أقل المستويات خلال معاملات التداول.

وأضاف خبير الأموال خلال التصريحات التي قام بها، أن البورصة المصرية من المتوقع لها خلال الفترة الحالية في ظل هذا الآدَاء السلبي للمؤشرات المختلفة، أن تمر بمرحلة عرضية والتي جاءت مائلة للهبوط وفقا لتوقعات الكثيرين، وربما تكون تلك المرحلة تمهيد لما هو قادم من هبوط قد ينتج عنه ارتداده والتي قد تكون على المدى المتوسط وكذلك الطويل.

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كما شهدت تعاملات البورصة المصرية أيضا خلال تعاملات الشهر الماضي تراجع ملحوظ في تَعاملات المُؤشر إيجي إكس 30، والتي جعلته يغلق بعد نهاية التعاملات عند مستوى 13.416 نقطة، وذلك بعد أن بلغت قيمة التراجع التي مر بها المؤشر خلال التعاملات نحو 0.03%.

في حين أن قيمة الانخفاضات التي مرت بها الأسهم المتوسطة خلال التعاملات قد وصلت إلى نسبة 1%، والتي جعلتها تتراجع لتستقر بعدها عند مستوى 693 نقطة، هذا بالنسبة للمؤشر المتوسط إيجي إكس 70.

في حين أن قيمة التراجع التي سجلها المؤشر المتوسط إيجي إكس 100 وذلك خلال التعاملات قد وصلت إلى نسبة 47.1 % والتي جعلت المؤشر يستقر وقتها عند مستوى 1.565 نقطة ذلك بعد التراجع الذي شهده خلال التعاملات.

هذا حيث تمر تعاملات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة بحالة من عدم الاستقرار والتي تميل إلى الانخفاض في مستوى المؤشرات التابعة لها، حيث شهدت العديد من المؤشرات خلال تعاملات الفترة الأخيرة عدد من الانخفاضات المتتالية والتي تخللتها ارتفاعات طفيفة جدا لا تكاد تذكر.

ولربما يأتي هذا بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تؤثر بالسلب على سير التعاملات في البورصة بالنسبة للمؤشرات الرئيسية والمتوسطة، هذا وسط موجة البيع التي اتجه لها المستثمرين.