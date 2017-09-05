السبب وراء تراجع مبيعات الذهب في مصر خلال عيد الأضحى

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ورد أن السيد إيهاب واصف والذي يعمل كعضو مجلس إدارة شعبة تجار الذهب التابعة إلى الغرفة التجارية في محافظة القاهرة، قد قام في أحدث تصريحاته المالية بالإعلان عن انخفاض مبيعات كلاً من الذهب والمجوهرات في سوق الذهب ومحلات الصاغة داخل الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة وتحديدًا خلال فترة عيد الأضحى المبارك،.

حيث أكد سيادته على أنه قد تراجعت نسبة عملية الشراء والبيع فيه بحوالي 30 % وذلك مقارنة بما جاء في نفس الفترة من العام الماضى وخاصة أن عيد الأضحى يعد أحد المواسم التي كان متوقع أن تزيد فيه عملية الشراء علي المعدن الأصفر بعد حالة الركود الطويلة التي قد أصابت سوق الذهب في البلاد نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

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وأضاف السيد إيهاب واصف، فى أخر تصريحات الصحفية، التي قد قام بالإعلان عنها اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة إلى حالة الركود التي قد أصابت الأسواق سواء كانت علي حركة البيع أو عملية الشراء فإنها في المقام الأول تعود إلى ارتفاع الأسعار بوجه عام في البلاد ثم ارتفاع سعر جرام الذهب بوجه خاص.

كما لفت واصف في إعلانه إلى أن محلات الصاغة فى مصر كانت تعمل في الأعوام السابقة وخاصة فى كلاً من الأقاليم والأرياف طوال هذا الموسم وكانوا ينتظرون فترة العيد نظرًا للربح الذي كان يدر عليهم، كما أشار إلى أن محلات الصاغة في مصر وتحديدًا في كلاً من محافظة البحيرة والغربية بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية والمنيا إصابة حالة من الركود الكبيرة في هذا العيد حيث سجلت البيانات أنها لم تشهد حركة بيع وشراء كما كان ينظر ولم تنتعش أسواق الذهب فيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتوقع السيد عضو مجلس إدارة شعبة تجار الذهب إلى أنه سوف تستمر هذه الزيادة في الأسعار والتي لم تكن علي مستوى مصر فقط بل كانت عالمية ايضًا على للمعدن الأصفر وذلك بسبب التوترات الكبيرة التي تشهدها الساحة السياسية بين أمريكا وكوريا الشمالية هذا بالإضافة إلى جانب وجود إعصار هارفي الذي أثر علي التعاملات المالية وأدى إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه ايضًا.