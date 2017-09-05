المركزي يعلن قيمة الاحتياطي الأجنبي بعد الارتفاعات الأسبوع الحالي

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قام البنك المركزي خلال مجموعة من التقارير التي أعلن عنها في الفترة الأخيرة، بالإعلان عن قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال شهر أغسطس الماضي، وقد أوضحت التقارير التي أصدرها البنك المركزي والتي تتعلق بالإحتياطي الأجنبي للبلاد خلال تلك الفترة بوجود مؤشرات إيجابية عديدة والتي تفيد بتحسن الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال تلك الفترة.

وخلال البيان الأخير الذي أصدره البنك المركزي فقد أكد وصول الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال شهر يوليو الماضي بشكل مبدئي إلى قيمة 63.036 مليار دولار، الجدير بالذكر أن هذه القيمة تمثل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وقتها عن قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال الفترة التي تسبقها، إلا أن البنك قد أعلن خلال التقارير أن هذه القيمة مبدئية وهناك المزيد من الارتفاعات.

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ومن المتوقع وفقا للتصريحات الصادرة من أحد المصادر المصرفية، أن يستمر الاحتياطي النقدي للبلاد الارتفاع خلال الفترة القادمة لدى البنوك المركزية، وأن هذا سيكون خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاحتياطي الأجنبي بعد الارتفاعات التي سَتطرأ خلال تلك الأشهر إلى 40 مليار دولار.

وقد أضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها، أنه في ضوء المعطيات الجديدة والتي تشير إلى ارتفاعات جديدة في قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك المركزية، فإن هذا يعطي مؤشرات إيجابية إلى تحسن الاقتصاد في البلاد خلال الفترة القادمة، وربما هذا مؤشر أيضا إلى نجاح القرارات الحكومية التي تتخذها الحكومة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها البلاد.

وأوضحت مجموعة من التوقعات التي قام بها الخبراء الاقتصاديين، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي قد اتخذتها الحكومة المصرية ضمن مجموعة من الإجراءات التابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قد بدأت في إثمار نتائج إيجابية والتي تمثلت في ارتفاع قيمة الإحتياطي الأجنبي للبلاد، ومن المتوقع أن يؤثر هذا على العديد من الجوانب الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

هذا بجانب ان العديد من الخبراء الآخرين قد أوضحوا أن الارتفاعات التي طرأت على الاحتياطي الأجنبي قد جاءت نتيجة التدفقات الاستثمارية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ، هذا بجانب ارتفاع قيمة التحويلات من الخارج خلال الفترة الحالية.