“البنك المركزي” يستضيف مؤتمر الشمول المالي في 13 إلى 15 سبتمبر

أعلن رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات الدكتور إيهاب الدسوقي أن مؤتمر المالي الشمولي الدولي الذي من المقرر أن تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي من عام 2017، يعمل على استقبال العديد من الوفود الأجنبية للتعرف على الفرص الاستثمارية في البلاد، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري.
وأعلن الدكتور إيهاب الدسوقي أن هذا المؤتمر الاقتصادي سيتيح الفرصة أمام المستثمر الأجنبي على التعرف على السوق المصري عن قرب، كما سيتيح له الفرصة أيضا على تعريف المستثمر الأجنبي على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه في السوق المصري.
وأشار الدكتور إيهاب الدسوقي أن التشاور والتفاوض الذي سيتم في خلال فترة عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي في شهر سبتمبر الحالي بين المستثمرين المصريين والأجانب سيعمل على التقريب بينهم والعمل على فتح العديد من المجالات المتعددة ليتم دراسة إمكانيات الاستثمار في السوق المصرية عن قرب.
كما أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل السوق المصري ستعمل تدعيم الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد.
صرح الدكتور إيهاب الدسوقي أن قرار العديد من المستثمرين الأجانب العمل في السوق المصري سيعمل على تحفيز العديد من المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري.
كما أشار الدكتور إيهاب الدسوقي أن العمل في مجال الاقتراض عن طريق البنوك المركزي التابعة للدول الخارجية بالإضافة إلى التعرف على مجالات الاستثمارات الأجنبية في إطار المشاركة الشمولية المالية سيعمل على تبادل المعرفة والخبرات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الاقتصادية.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن استضافة المؤتمر الدولي الشمول المالي في الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي لعام 2017 في مدينة شرم الشيخ، ويعد هذه المؤتمر الإقتصادي من أكبر المؤتمرات الدولية حول الشمول المالي، لتشارك فيه حوالي أربعة وتسعين دولة خارجية، وحوالي مائة وتسعة عشر مؤسسة دولية عالمية، ويقام هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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