ارتفاع جديد فى أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

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ارتفع سعر الذهب من جديد في السوق المحلي المصري، حيث ورد أنه قد شهد سوق الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاع جديد على سعر جرام الذهب حيث صاحب هذا الارتفاع المحلي ارتفاعها عالمي أخر ولهذا قد وصل سعر الذهب خلال تعاملاته إلى أعلى مستوى له بالاسواق المصرية خلال تعاملات اليوم في هذا العام.

جاء أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا قد كان أحد أسبابها زيادة طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة والتي قد لجأ إليه المستثمرين في عدد من الدول حول العالم في أعقاب تعاملاتهم المالية بعد بدء المناوشات بين كلاً من العملاقين من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تجري حاليا أقوى تجاربها النووية التي يتم تجربتها بداية من يوم الأحد الماضي وتشير بعض الأنباء على وجود حرب وشيكة بسبب هذين الطرفين تلوح في الأفق مما ترتب عليه ارتفاع العديد من الأسعار والتي على رأسها الذهب بشكل عالمي.

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أو سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة الثلاثاء

وأشار السيد إيهاب واصف، والذي عمل في منصب نائب رئيس شعبة الذهب في أحدث تصريحاته الصحفية التي قد أدلى بها خلال اليوم الثلاثاء إلى أنه بالنسبة إلى عيار 21 من المتوقع له أن يسجل خلال اليوم 650 جنيها بالنسبة إلى سعر الجرام الواحد بينما ورد أنه قد سجل سعر الجرام الواحد والذي يعد عيار 18 15في إطار تعاملات اليوم بعد هذه الزيادة إلى حوالي 557 جنيها، وعن عيار 24 ورد أنه قد بلغ اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية حوالي 85ر742 جنيها.

من جهة أخرى قد ورد أنه قد بلغت قيمة الجنيه الذهب في الأسواق المصرية بعد هذه الزيادة إلى نحو 5200 جنيه، أما فيما يتعلق من أنباء خاصة بإجمالي مبيعات الذهب التي قد حلت خلال موسم عيد الأضحى المبارك قد أوضح السيد واصف فى تصريحاته إلى أن هناك تراجعا كبيرًا في إجمالي المبيعات التي قد جرت في هذه الفترة قد وصلت إلى نحو 30 في المائة وتم ذلك مقارنة بما جاء من أنباء بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أغلب محال الذهب في محافظات مصر قد أغلقت أبوابها خلال أيام العيد وكان ذلك مخالفة لما اعتادت عليه مثل هذه لمحلات في تلك الفترة في كافة المحافظات والتي من ضمنها محلات في القاهرة والغربية والبحيرة والإسكندرية والمنيا، فيما استمر عدد من المحال بالعمل في بعض الأقاليم.