” لادا جرانتا” أرخص سيارة في السوق المصري للسيارات

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تعد سيارة لادا جرانتا التي يتم تجميعها داخل جمهورية مصر العربية، ويتم إنتاج قطع السيارة من قبل شركة أفتوفاز في دولة روسيا، وتعتبر سيارة لادا جرانتا هي أرخص سيارة من حيث السعر في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية في ظل ارتفاع أسعار سوق السيارات.

تتمتع سيارة لادا جرانتا بالعديد من المميزات الأخرى بالإضافة إلى سعرها الذي يعد أرخص سعر في سوق السيارات المصرية، إلا أن السيارة تمتاز أيضا بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود والتي تعد أحد المميزات الرئيسية التي يبحث عنها مبتغي شراء السيارات في مصر.

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وتمتاز سيارة لادا جرانتا أيضا بالعديد من مميزات الرفاهية في صناعة السيارات التي يبحث عنها الجميع، حيث أن السيارة مزودة بمحرك رباعي وتصل سعة موتورها إلى ألف وستمائة سي سي، بما يعادل قوة سبعة وثمانين حصان، وتصل سرعة السيارة إلى مائة وثمانين كيلو متر في الساعة.

كما تمتاز سيارة لادا جرانتا أيضا أنها متوسطة في استهلاك الوقود يبلغ 7,2 لتر لكل مسافة تصل إلى مائة كيلو متر، وبها ناقل يدوي مزود بخمس سرعات.

تتمتع سيارة لادا جرانتا بوجود أنظمة أمان متعددة منها إنذار ضد السرقة بالإضافة إلى أمان لغلق جميع أبواب السيارة.

تم تصنيع سيارة لادا جرانتا بثلاث فئات من السيارة ولكل فئة سعر في سوق السيارات المصري، حيث أن النوع الأول من سيارة لادا جرانتا هي “M/ T A/ C 1.6” يصل سعرها في السوق المصري حوالي مائة وسبعة وثلاثين ألف جنيه مصري.

ويصل سعر النوع الثاني من فئة السيارة لادا جرانتا وهي “M/ T F/O 1.6” يصل سعرها في سوق السيارات المصري حوالي مائة واثنين وأربعين ألف جنيه مصري، أما النوع الثالث هو الأتوماتيك من سيارة لادا جرانتا وهو فئة “A/ T F/ O 1.6” يصل سعرها إلى مائة وواحد وسبعين ألف جنيه مصري.

والجدير بالذكر أن لادا جرانتا هي سيارة تم تصنيعها من قبل شركة أفتوفاز الروسية الجنسية بالتعاون مع شركة رينو الفرنسية التي اعتمدت في مقدمة إنتاجها على إنتاج فئة لادا كالينا حيث بدأت مبيعات السيارة في دولة روسيا لأول مرة في بداية شهر ديسمبر من عام 2011.