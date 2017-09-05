توقعات الخبراء بارتفَاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد في أغسطس الماضي

Advertisements

قام مجموعة من الخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد على احتمالية مرور الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال أغسطس الماضي بالعديد من الارتفاعات، وقد دفعتهم العديد من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة والتي كان على رأسها ارتفاع نسبة التحويلات الدولارية من الخارج هذا بجانب التنازلات الدولارية إلى مثل تلك التوقعات.

وخلال التصريحات التي قام بها الخبير المصرفي “هاني أبو الفتوح” أنه يوجد احتمالات قوية بالمزيد من الارتفاعات التي ستطرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك خلال شهر أغسطس، وأضاف أنه حتى ولو ستطرأ ارتفاعات طفيفة عليه خلال تلك الفترة، وأكمل أيضا أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاحتياطي الأجنبي بعد الارتفاعات القيمة التي كان عليها قبل ثورة يناير.

Advertisements

وأضاف خلال التصريحات، أن التحويلات التي يقوم بها المصريين في الخارج قد مرت بارتفَاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ويأتي هذا في ظل العطلات التي تزامنت مع الفترة الحالية، هذا بجانب نسبة الارتفاعات التي شهدتها التنازلات الدولارية خلال الفترة الأخيرة.

وسيقوم البنك المركزي خلال الأسبوع الحالي بالإعلان عن القيمة الفعلية التي وصل إليها الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال شهر أغسطس، هذا وسط ما ظهر خلال الفترة الأخيرة من العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد اتجاه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية نحو التعافي.

وخلال التقارير الصادرة عن البنك المركزي، فقد أكد على وصول الاحتياطي الأجنبي بعد الارتفاعات المبدئية التي مر بها في شهر يوليو إلى قيمة 36.036 مليار دولار.

وخلال التصريحات التي قام بها أحد المصادر المصرفية، فقد أكد استمرار الارتفاعات في الاحتياطي الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي لدى البنك المركزي، وأضاف أنه من المتوقع أن تصل قيمة الاحتياطي الأجنبي مع نهاية العام الحالي إلى نحو 40 مليار دولار.

وقد أضاف في نهاية التصريحات التي قام بها أن تلك الارتفاعات التي سَتطرأ على الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة تعد مؤشر جيد إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، هذا في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي والتي أكد الكثير من الاقتصاديين صحتها.