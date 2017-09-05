الأوراق المطلوبة لإجراءات تسجيل عقود الشراء للأراضي وفروع البنوك

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قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكيد على المستندات والأوراق التي تحتاجها الهيئة لإتمام عملية تسجيل عقود الشراء التي يتقدم بها المُواطنين، أو الأصول الثابتة وكذلك المقار الإدارية والفروع المختلفة التابعة للبنوك.

وجاءت التصريحات الصادرة عن بعض المصادر التابعة للهيئة لتكشف عن جميع الأوراق والمستندات التي أعلنت عنها الهيئة والتي لابد من إعدادها لإتمام تلك الإجراءات بصورة كاملة، حيث قامت المصادر خلال الإعلان بتحديد التالي كمَطلوب من قبل الهيئة:

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أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من السجل التجاري أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من البطاقة الضريبية الخاصة به. أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من سند الحيازة الخاص به. أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من عقد الشراء الخاص بقطعة الأَرض، أو يقوم المتقدم بإحضار صورة من الأصول الثابتة الصالحة للشهر والمراد تسجيلها ويجب أن تكون باسم الشركة أو المنشأة، أو يجب أن تكون صالحة للقيد في السجل العيني. أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من عقد التأجير التمويلي والتي يجب أن تكون معتمدة ومقيدة في سجل العقود والمقصود به إدارة التأجير التمويلي، هذا بالنسبة لعقود شركات التأجير التمويلي. أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من موافقة السلطة المختصة والتي من الممكن أن تكون الشركة أو المنشأة. أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من الموافقة للجهة الفنية التابع لها تلك الشركات والتي من الممكن أن تكون البنك المركزي أو أحد البنوك الأخرى.

كما وأعلنت الهيئة أيضا خلال الإعلان الذي قامت بنشره والتي حددت خلاله الأوراق التي لابد من تَوفيرها لإتمَام خدمة التسجيل، أن الزمن المحدد للإنتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بتسجيل عقود الشراء فيما يتعلق بالأراضي وكذلك الأصول الثابتة و المقامر الإدارية وفروع البنوك نحو ال 5 أيام فقط.

هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي أعلنت عنها الشركة والتي أعلنت خلالها كافة الإجراءات اللازمة لإتمام تلك العملية والتي لابد من الإلتزام بها كاملة حتى تسير الأمور بيسر وسلاسة، هذا بجانب أنه لابد من توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الشركة والالتزام كذلك بالمُدة التي حددتها الشركة وأعلنت عنها خلال الإعلان الذي قامت بنشره.