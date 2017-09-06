ارتفاع كبير في أسعار الدواجن فى مصر عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك

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مع نهاية إجازة عيد الاضحى المبارك شهدت الأسواق المصرية ارتفاع جديد في أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات البيع والشراء التي جرت مؤخرًا كما ورد أنه قد ارتفع سعر الكيلو من الدجاج حوالي 17 جنيها بالنسبة لحالة الشراء من داخل المزارع إلى أن وصل سعره إلى 20 و21 جنيه.

من جهة اخرى قد أكد الدكتور عبد العزيز السيد والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، على أنه بالنسبة إلى أسعار الدواجن البيضاء فى مصر قد سجلت فى تعاملاتها الأخيرة بعد انتهاء أيام إجازة عيد الأضحى سعرا يتراوح ما بين 20 إلى 21 جنيها وذلك بالنسبة إلى سعر الكيلو الواحد وذلك فقط متوفر من داخل المزارع، ولكن بالنسبة إلى سعر الدجاج للمستهلك في الأسواق المحلية فقد وصل إلى 25 جنيها.

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كما ورد أن السيد “عبد العزيز” قد أضاف في تصريحاته الخاصة، أنه بالنسبة إلى سعر كرتونة البيض في مصر قد سجلت حاليًا فى الأسواق سعر 39 جنيها وذلك في حالة شرائها في المزارع كما أنه قد بلغ سعرها بالنسبة إلى المستهلك حوال 42 جنيها.

وقد أشار رئيس شعبة الثروة الداجنة فى حواره إلى أن عملية ارتفاع أسعار الدواجن فى مصر كان السبب وراءها هو عودة المواطنين إلى البحث إلى الزواج وخاصة بعد انخفاضها مع دخول عيد الأضحى وخاصة بعد الإنتهاء من مراسم الاحتفال بالعيد على اعتبار أنها بدائل أقل تكلفة وأحد أنواع اللحوم الهامة والتي اعتاد عليها المواطنون وعلى هذا قد تعرض بعض المنتجين للخسائر بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء وانخفضت أسعار اللحوم البيضاء بشكل كبير طوال الفترة الماضية وقد ترتب هذا على خسارة أصحاب المزارع والمربين نظرا لانخفاض الأسعار داخل الأسواق.