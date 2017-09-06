انخفاض سعر الدولار خلال تعاملات البنوك في أول أيام العمل بعد أجَازة العيد ليسجل 17.60 جنيه

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مرت أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر بداية التعاملات يوم الثلاثاء، حيث يعد يوم الثلاثاء هو يوم العودة للعمل في البنوك وذلك بعد إنتهاء أجَازة عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للتعاملات الأخيرة للدولار الأمريكي أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية، فقد انخفضت أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه في البنك الأهلى، ووصلت قيمة الانخفاضات التي مرت بها الأسعار مقدار قرش واحد، بحيث تصل أسعار الدولار بعد تلك الانخفاضات إلى مبلغ 17.63 جنيه للشراء ومبلغ 17.73 جنيه في حالة البيع، هذا بالنسبة لتَعاملات الدولار الأمريكي في البنك الأهلِى.

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الجدير بالذكر أن أسعار الدولار خلال التعاملات في البنك الأهلي قد شهدت تراجع بعد عودة التعاملات عقب الإنتهاء من أجَازة عيد الأضحى المبارك، حيث كان سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات في البنك قبل عيد الأضحى بسعر 17.65 جنيه للشراء ومبلغ 17.74 للبيع، هذا خلال فترة الأسبوعين قبل عيد الأضحى المبارك.

أما بالنسبة لتَعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي وأيضا بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والبنك الأهلي الكويتي و مصرف أبوظبي الإسلامي و إتش إس بي سي، فقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي المزيد من الانخفاضات خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في تلك البنوك.

بحيث وصل سعر الدولار بعد سلسلة الانخفاضات التي مر بها إلى مبلغ 17.60 جنيه في حالة الشراء ومبلغ 17.70 جنيه في حالة البيع، وكان هذا بعد أن كانت تعاملات الدولار بسعر شراء تصل قيمته إلى 17.62 جنيه وسعر بيع تصل قيمته إلى 17.72 جنيه خلال فترة التعاملات التي سبقت عيد الأضحى المبارك.

في حين أن أسعار تعاملات الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي قد مرت بسلسلة من التراجعات و التي قد وصلت بعدها إلى سعر 17.62 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.72 جنيه في حالة البيع، وجاء هذا بعد الانخفاضات التي مرت بها أسعار الدولار والتي كانت تعاملاتها بقيمة شراء 17.61 جنيه و بقِيمة بيع 17.71 جنيه هذا خلال تعاملات الفترة التي سبقت أجَازة عيد الأضحى المبارك، جاء هذا وفقا لتعاملات الدولار في أول أيام العمل بعد الإنتهاء من أجازة العيد.