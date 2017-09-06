المزيد من التوقعات حول انخفاض سعر الدولار إلى 16.5 جنيه

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انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من التوقعات بشأن استمرار الانخفاض في سعر الدولار الأمريكي، هذا بجانب المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى مزيد من الارتفاعات في قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك، والتي تسببت في عدد من المؤشرات الإيجابية على رأسها ارتفاع قيمة التنازلات عن الدولار في البنوك، بجانب إنتهاء البنوك من قوائم الإنتظار الخاصة بطلبات الدولار الأمريكي.

وخلال التصريحات التي قام بها الخبير المصرفي “هاني أبو الفتوح” فقد أكد توقعات استمرار الانخفاض في سعر الدولار خلال تعاملات البنوك في الفترة القادمة، وأكد أن تلك التوقعات جاءت نتيجة للمؤشرات الإيجابية والتي شملت ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي وذلك بعد ارتفاع قيمة التدفقات الأجنبية إلى البنوك عقب قرار تعويم الجنيه.

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كما أكد خلال التوقعات أنه من المتوقع أن يستمر الدولار في الانخفاض خلال الأشهر القادمة من العام الحالي ليصل في نهاية العام إلى مبلغ 16.5 جنيه، مما يعد مؤشر جيد ونجاح باهر للبنك المركزي.

وقد جاء قرار تعويم الجنيه المصري من قبل البنك المركزي في الثالث من نوفمبر لعام 2016، وقد تسبب هذا القرار في العديد من المؤشرات الإيجابية منها القضاء بشكل كبير على السوق السوداء، هذا بجانب الارتفاعات التي شهدتها التدفقات الأجنبية للبنوك وارتفاع نسبة الاستثمار في البلاد.

ومرت أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس بمرحلة م الانخفاضات، بحيث وصلت قيمة التعامل للدُولار في البنك الأهلى 17.63 جنيه في حالة الشراء وفي حالة البيع إلى 17.73 جنيه، وذلك بعد أن كانت قيمة التعاملات للدولار 17.63 جنيه في حالة الشراء وفي حالة البيع وصلت قيمته إلى 17.74 جنيه.

بينما جاءت قيمة التعاملات في بنك الإسكندرية و بنك القاهرة والبنك الأهلى الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغيرها من البنوك بالمزيد من التراجع إلى أن وصلت إلى سعر 17.60 جنيه في حالة الشراء وقيمة البيع وصلت إلى 17.70 جنيه، هذا بعد أن كانت قيمة التعاملات للدُولار بقيمة شراء 17.62 جنيه و تعاملات البيع بقيمة 17.72 جنيه.

في حين أن تعاملات الدولار في البنك العربي الإفريقي قد وصلت بعد الانخفاضات إلى قيمة شراء 17.62 جنيه وقيمة بيع 17.72 جنيه وذلك بعد أن كانت قيمة التعاملات للشراء 17.63 جنيه وقيمة البيع 17.73 جنيه، بينما جاءت تعاملات البنك اليوناني بعد الانخفاضات بقيمة شراء 17.61 جنيه و بقِيمة بيع 17.71 جنيه.