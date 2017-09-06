اللجنة الصناعية تتقدم باقتراح تخفيض أسعار الغاز الموجه للمصانع سعيا وراء تشجيع الصناعة

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تشهد الصناعة معاناة شديدة خلال الفترة الحالية نتيجة الارتفاعات التي تمر بها أسعار مصادر الطاقة المختلفة والتي تأتي على رأسها المنتجات البترولية.

الجدير بالذكر أن المشتقات البترولية هي المصدر الأساسي للطاقة والذي تقوم المصانع المختلفة بالإعتماد عليه بشكل رئيسي، وفي ظل الارتفاعات التي مرت بها أسعار تلك المشتقات خلال الفترة الأخيرة فإن المصانع قد لجأت إلى تخفيض معدلات الإنتاج منعا للمَزيد من الخسائر.

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وفي ظل هذه المشكلة، فقد جاءت تصريحات عضو لجنة الصناعة التابعة لمجلس النواب ” عزت المحلاوي” والذي تقدم بطلب خفض أسعار الغاز والمنتجات البترولية التي يتم بيعها للمصانع.

حيث أكد أن هذا الإجراء مهم جدا في الفترة الحالية، وأكد أصحاب المصانع على هذا، كما وتمسكوا بهذا المطلب وطالبوا به هم أيضا.

وأضاف عضو اللجنة الصناعية خلال التصريحات التي قام بها أن هذا الإجراء يعد تشجيع مباشر لأصحاب المصانع، وتحفيز لهم للقيام بالعديد من المشروعات الجديدة.

كما أضاف أيضا ان اللجنة الصناعية قامت خلال فترة ال6 أشهر الماضية أيضا بالتقدم بطلب خفض الأسعار إلى قيمة 4.5 دولار، هذا بالنسبة للمليون وحدة حرارية.

وفي نهاية التصريحات التي قام بها عضو اللجنة، أكد أن دور الانعقاد القادم للجنة سوف يشهد تقدم اللجنة بطلب لخفض أسعار الغاز الطبيعي الذي تشتريه المصانع وقيام الحكومة بدعم هذا الغاز الذي تمده للمصانع.

و أضاف أيضا أن طلب الدعم الذي ستتقدم به اللجنة خلال الاجتماع من المقرر أن يشمل كافة أنواع المصانع و أنها بالطبع لن تكون مقتصرة على أنواع معينة من المصانع و هي مصانع الحديد والصلب.

جاء هذا الاقتراح من قبل اللجنة نتيجة الارتفاعات التي تمر بها أسعار الغاز خلال الفترة الحالية، والتي تمثل إعاقة مباشرة للمصانع و كميات الإنتاج الذي تقدمه المصانع للسوق.

وبعد عدد من المباحثات التي قامت بها اللجنة من المقرر أن تتقدم بهذا الطلب خلال دور الانعقاد القادم، هذا في ظل سعيها للتخلص من مثل تلك المشكلات التي تعوق الصناعة بشكل كبير في البلاد، كما وتؤثر بشكل مباشر على توفير المنتجات في السوق.