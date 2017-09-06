انخفاض جديد علي أسعار الأدوات الكهربائية

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قام السيد حسن الإمام والذي يشغل في منصب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية التابعة إلى الغرف التجارية، أنه بالنسبة إلى أسعار الأدوات الكهربائية فى مصر قد انخفضت في الآونة الأخيرة بنسبة وصلت إلى 5%، كما أشار في تصريحاته إلى وجود تخفيضات كبيرة قد جاءت على إجمالي الأسعار الخاصة بهذه الأجهزة وذلك يرجع إلى كثرة الإقبال في تلك الفترة على شراء الأدوات الكهربائية في كافة المحافظات المصرية خاصة في خلال فصل الصيف والذي قد اعتاد المصريين فيه على زيادة الطلب من قبل الكثيرين من أجل موسم تشطيب الشقق السكنية وخاصة في المدن الجديدة والشباب حديثي الزواج.

وأضاف السيد حسن الإمام في تصريحاته إلى أن قرار وزير المالية الخاص بخفض سعر الدولار الجمركي قد ساهم بشكل فعال وكبير في تحريك حركة البيع والشراء بعد ثبات طويل بالأسواق حيث أكد على أنه كان السبب وراء خفض أسعار الأدوات الكهربائية بالأسواق المصرية عن قرينتها في الفترة السابقة.

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وأوضح الإمام أنه بالنسبة إلى جميع تجار الجملة في مصر قد أكدوا على أن الأدوات الكهربائية قد شهدت انخفاض ملحوظ في أسعارها مقارنة بأسعار السلع الموجودة لديهم حاليا بالأسواق، كما أوضح أن السوق المحلي لم يشهد فى الفترة الماضية وحتى الآن انتعاشة حقيقية يمكن أن يتم إطلاق هذا اللفظ عليها ولكن يمكن اعتبار تحريك الركود فيه قد وصل إلى نسبة معقولة من الإقبال.

أضاف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية قائلاً: “أن نسبة الاستيراد في الأدوات الكهربائية”، والخاصة بالبلاد: “قد انخفضت بنسبة كبيرة جدا”، وعن السبب وراء ذلك قال: “وذلك بسبب أن الإنتاج المحلي من الأدوات الكهربائية أصبح يضاهي المستورد”.

كما أكد على أن هناك مصانع كثيرة موجودة حاليا تسعى إلى زيادة المصانع المصرية من أجل تصنع الأدوات الكهربائية داخل البلاد وأنها قد أثبتت أنها على جودة عالية وأنها فعليا تستحق المنافسة، عليها نسبة كبيرة من الإقبال.