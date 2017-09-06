البنك المركزي يعلن عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي

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قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن ارتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية المقررة في هذه الفترة والخاصة بالمحافظة الخاصة بعمليات الاحتياطي الأجنبي في البلاد وذلك بشكل مبدئي، حيث ورد أنه قد وصلت قيمة هذا الاحتياطي إلى نحو 36.143 مليار دولار أمريكي وذلك في نهاية تعاملات شهر أغسطس الماضي ليكون بهذا قد سجلت زيادة قدرها قد وصل إلى نحو 107 ملايين دولار أمريكي.

من جهة أخرى كان سجل الاحتياطي الأجنبي في مصر ارتفاعا كبيرا قد شهدت تعاملات شهر يوليو الماضي، حيث سجلت المؤشرات أنه قد بلغ حوالي 36.036 مليار دولار أمريكي، وعلى هذا قد خرجت التصريحات بأن هذه الزيادة كانت السبب وراء إعادة رصيد احتياطي مصر المعتاد من قيمة إجمالي النقد الأجنبي إلى ما جاء عليه في سابق عهده وتحديدًا قيمته قبل ثورة يناير ٢٠١١.

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جدير بالذكر أن السيدة ريهام الدسوقي، والتي تعمل فى منصب كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، قد صرحت فى هذا الشأن إنه بالنسبة إلى هذه “الزيادة في الحدود الطبيعية، ولا تشير إلى تطور كبير في مصادر العملة الصعبة للبلاد”، كما أكدت علي أن تراجع الاحتياطي النقدي في الآونة الاخيرة بنسبة كبيرة قد وصل إلى حوالى 13.424 وذلك عن قيمة شهر مارس 2013.

كما جاء أنه قد توسعت مصر إقتصاديًا فى الفترة الأخيرة وذلك من أجل الحصول على قروض خارجية للبلاد من أجل الإنتهاء من تمويل عجز الموازنة بالإضافة إلى حل أزمة نقص العملة الصعبة التي واجهت بعض البنوك ايضًا وترتب عليها إضرار معدلات النمو.

كما ورد أنها قد ساهمت الديون الخارجية ايضًا في تلك المعادلة بنسبة كبيرة من إجمالي قيمة الزيادة التي وردت في السجلات في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى أنه قد حصلت مصر ايضًا في شهر نوفمبر الماضي كما ورد بالسجلات على موافقة صندوق النقد الدولي من أجل أن يتم تمويل برنامجها الخاص بعملية الإصلاح الاقتصادي.