وزير الصناعة يصرح عن أسباب القوة الاقتصادية للصين باعتبارها ثاني قوة عالمية

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صرح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن جمهورية مصر العربية على اتفاق كامل مع توجه الصين إلى تحرير التجارة النمو الاحتوائي، والتنمية المستمرة والمستديمة بل والقيام بدعم ومساندة الدول النامية وهذا الأسلوب للقيام بتعزيز تنافسها في الأسواق الخارجية، كما أشار المهندس طارق على أن فرص التعاون والنمو المشترك بين مصر والصين وهذا سيكون من خلال توفير فرص استثمار حقيقية في مصر بجانب العمل على الانطلاق منها نحو السوق الأفريقي العربي.

كما قام المهندس طارق قابيل بالتوضيح في كلمته الذي قام بإلقائها اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر لعام 2017 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال افتتاح معرض الصين والدول العربية لعام 2017، والذي تقوم مصر بالمشاركة في المعرض كضيف شرف به، حيث أن المعرض مقام في مدينة ينشوان المتواجد بمنطقة نينغشيا الصينية ذاتية الحكم، والذي سيقام من اليوم السادس من سبتمبر إلى يوم التاسع من سبتمبر الجارى، ومن الأسباب للتطور الاقتصادي الذي قامت به الصين حققته خلال السنوات الماضية جاء نتيجة للقيام بسياسة اقتصادية ذات نتيجة فعالة قد ساعدت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كما ساهم في تيسير وتحسين مناخ الاستثمار والعمل المقام بها، وهذا جعلها تحظى بالمرتبة الثانية على مستوى العالم في القوة الاقتصادية.

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ولفت وزير التجارة والصناعة الانتباه حول أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي مع كافة الدول العربية، ثم يتم التوجه نحو عولمة الشركات الصينية والعمل على دعم الاستثمار الخارجي بجانب التعاون المشترك والتحالف مع الدول العربية وهذا في ظل تبني الصين رؤية اقتصادية جديدة خلال عام 2030، والتي تقوم على استهداف بناء مجتمع حديث متطور ومبتكر في مجال الاقتصاد، وهذا من خلال العمل على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية المتوازنة مع دول العالم كله، والمشي على منهج سياسة النمو الأخضر، كما أنه يتم التعامل بتشجيع مستمر على الابتكار والاقتصاد الرقمي، وفي ظل التطورات الاقتصادية المتواجدة فى الوقت الحاضر في ظل حركة الاقتصاد الدولي، والزيادة المتوقعة وهذا للمساهمة في مساعدة الدول النامية في تسلسل النمو العالمي وهذا من خلال المقارنة بالدول النامية والمتطورة في العالم.