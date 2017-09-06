التموين تعلن عن نهاية سبتمبر كموعد الانتهاء من قاعدة البيانات الجديدة

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تقوم وزارة التموين خلال الفترة الحالية بالاهتمام بتحويل جميع التعاملات التابعة للوزارة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين إلى خدمات إلكترونية، هذا من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية تضم جميع المعلومات التي تتعلق بالمواطنين بدلا من السجلات.

وأعلنت الوزارة خلال الفترة الماضية عن بدئها بشكل فعلي في إنشاء تلك القاعدة، كما أعلنت خلال مجموعة من التصريحات التابعة لعدد من المصادر في الوزارة عن كافة التطورات التي حققتها الوزارة والتي تتعلق بتلك الخطوة.

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وخلال التصريحات التي قام بها أحد المصادر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المقرر في نهاية شهر سبتمبر الجاري أن تنتهي الوزارة من إنشاء قاعدة البيانات التابعة لها.

كما أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وذلك من أجل تحديد جميع المواطنين ممن يستحقون الدعم وفقا للحالة الاجتماعية لهم والمستوى الاقتصادي.

وقد أضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن عدد المواطنين الذين قد قيدت بياناتهم على القواعد هو 51 مليون مواطن، هذا بجانب عدد المواطنين الذين طلبت منهم الوزارة تحديث البيانات الخاصة بهم والبالغ عددهم 19 مليون مواطن من المقرر أن يتم إضافتهم إلى قواعد البيانات من قبل الوزارة.

وأكمل المصدر أيضا خلال التصريحات التي قام بها أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لإنشاء قاعدة البيانات وذلك من أجل الإطلاع على عدد المواطنين المستحقين للدعم من السلع التموينية.

كما أن الوزارة ستقوم أيضا من خلال قواعد البيانات التي ستُنشئها من معرفة ومتابعة جميع المواطنين الغير مستحقين للدعم والغير موجودين على قواعد البيانات.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي قام بها عدد من المصادر التابعة لوزارة التموين، وقد أوضحت المصادر خلال تلك التصريحات كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بقواعد البيانات التي تعتزم الوزارة إنشَائها خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن بداية وزارة التموين في إنشاء تلك القاعدة قد جاء منذ فترة ليست بالقصيرة، واستمر المسؤولين في الإعلان عن التطورات خلال مجموعة من التصريحات حتى الآن، وقد أعلن عن موعد الانتهاء من تلك القاعدة وسنواصل معكم كافة التطورات التي تحدث بهذا الشأن، تابعونا.