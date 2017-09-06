وزارة المالية تعلن عن تفاصيل حصيلة الضرائب للعام 2016/2017 خلال الأيام القليلة القادمة

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أعلن وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” خلال مجموعة من التصريحات والتي تتعلق بحَصيلة الضرائب، أن حصيلة الضرائب قد شهدت تحسن ملحوظ خلال العام المالي 2016/2017، وبلغت نسبة الزيادة التي طرأت على حصيلة الضرائب مشكلة طفرة 33%.

الجدير بالذكر أن نسبة الارتفاعات التي طرأت عليها تزيد عن القيمة التي كانت تستهدف الوزارة تحقيقها خلال تلك الفترة، ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية خلال الأيام القليلة القادمة بالإعلان عن جميع التفاصيل التي تتعلق بحَصيلة الضرائب التي جمعتها في تلك الفترة.

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ومن المقرر أيضا أن يكون الإعلان عن تفاصيل الحصيلة الضريبية في نفس الفترة التي سيتم الإعلان خلالها عن المؤشرات النهائية التي تتعلق بالحساب الختامي الخاص بالموازنة التابعة للعام المالي المنصرم 2016/2017.

الجدير بالذكر أن قيمة الحصيلة الضريبية التي قد استهدفتها وزارة المالية للعام المالي الحالي 2017/2018 قد تجاوزت ال 604 مليار جنيه، ويمكن القول أن ذلك المبلغ المقرر جمعه يمثل نسبة 14.7 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وقد قامت وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة بإجراء مجموعة من الإصلاحات من خلال بعض القرارات التي جاءت على المستوى التشريعي، وكانت تلك الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية تتمثل في قرارها الذي قامت من خلال بتطبيق قانون القيمة المضافة والذي لجأت إليه كبديل عن المبيعات.

وجاء هذا القرار بالإضافة إلى التشريع الخاص بالمنازعات الضريبية، هذا بجانب القرار الخاص بضريبة الدمغة والذي أقرته الوزارة بخصوص التداولات التابعة للبورصة المصرية.

ولم تكتف الوزارة بهذه القرارات بل قامت أيضا بمجموعة من التعديلات الهيكلية التي أحدثتها و التي تتعلق بالإدارة الضريبية وقد أعلنت الوزارة وقتها أن تلك التعديلات التي أجرتها الوزارة جاءت بهدف تحسين الآداء.

هذا من بين مجموعة من التصريحات التي قامت بها بعض المصادر التابعة للوزارة والتي تتعلق بتَحسن الأداء الضريبي، والذي من الممكن أن يساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات الاقتصادية والتي ستصيب الموازنة بشكل خاص، حيث من المقرر أن تتراجع نسبة المشكلات التي ستُواجه الموازنة في ظل هذا التحسن وذلك بتراجع قيمة العجز الذي تشهده الموازنة العامة للبلاد والذي قد زاد خلال الفترة الماضية.