توقعات بارتفاع سعر الدواجن بسبب زيادة سعر الكتكوت

Advertisements

قام السيد الدكتور عبد العزيز السيد، والذي يعمل في منصب رئيس شعبة الدواجن التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتأكيد على أنه بالنسبة إلى أسعار الدواجن في مصر قد انخفضت فى الأيام الأخيرة وتحديدًا قبل عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة وأنها قد سجلت عند شرائها من المزارع حوالي 17 جنيهًا مصري.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد فى تصريحاته إلى أن هذا الانخفاض في اللحوم البيضاء قد أدى إلى وقوع خسارة كبيرة تحملها أصحاب المزارع والمربين بالإضافة إلى تجار الدواجن بوجه عام وقد وصلت هذه الخسارة بنسبة 3 جنيهات في الكيلو الواحد وجاء السبب وراءها هو ارتفاع أسعار التكلفة بالأسواق بوجه عام.

Advertisements

وأكد رئيس شعبة الدواجن في حواره على أن الارتفاع المفاجئ والذي قد طرأ بشكل كبير في هذه الأيام داخل السوق المحلي المصري يرجع إلى الخسارة التي حدثت داخل الأسواق المصرية ووقعت على عاتق المربين خلال الفترة الماضية، كما أشار فى حديثه إلى أن هذا الارتفاع قد جاء فى تلك الفترة مبكرا جدا عن المعتاد فى مثل هذا الموسم، حيث ورد أنه كان من المقرر أن تكون هذه الزيادة الجديدة والتي كانت متوقعة سوف تظهر في الأفق بداية من الأسبوع المقبل على كافة الأسعار المتعلقة باللحوم البيضاء على الأقل ولكن سبب ظهورها بهذا الشكل كان بسبب قلة الإقبال المتوقعة من قبل المواطنين على شراء الدواجن البيضاء من الأسواق بسبب موسم عيد الأضحى هذا الأسبوع.

وأضاف السيد عبد العزيز في تصريحاته أنه بالنسبة إلى أن سعر الكتكوت فى مصر بوجه عام قد شهد ارتفع جديدًا بالأسواق حيث ورد أنه قد يتراوح سعره من 6.5 إلى 7.5جنيهات مقارنة بما ورد في الآونة الماضية بعدما كان يسجل حوالى 3 إلى 3.5 جنيهات مما يؤثر بشكل كبير في الأسعار داخل السوق المصرية بالإضافة إلى تأثر السوق به في الفترة المقبلة ايضًا.