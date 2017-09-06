بنك الاستثمار يستعد لطرح منتج جديد يقوم بتشطيب الوحدات في فترة قصيرة

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أعلن المشرف على التمويل العقاري و رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لبنك الاستثمار العربي”عادل طه” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن البنك يعتزم خلال الفترة القادمة ولأول مرة القيام بطرح منتج جديد يقوم بتشطيب الوحدات السكنية وتجهيزها.

ومن المقرر وفقا للتصريحات أن يقوم البنك خلال الفترة القادمة بطرح هذا المنتج للمرة الأولى، كما أن البنك يقوم حاليا بوضع مجموعة من المعايير التي سَيقوم عليها أساس المنتج الذي تم الإعلان عنه.

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كما أضاف خلال التصريحات التي قام بها أن البنك يستعد بجانب هذا المنتج الجديد إلى طرح منتج آخر للتمويل العقاري والذي من المقرر أن يكون خارج مبادرة البنك المركزي.

وأضاف أن الطلبات التي يتقدم بها البنك من أجل الحصول على التمويل العقاري كثيرة جدا و التي من المقرر أن تكون خارج مبادرة البنك المركزي، بحيث تقوم بتحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة وهو 950 ألف جنيه.

وأضاف أيضا أن هذا الإجراء يجعل أعداد المستفيدين من مشروعات الوحدات السكنية محدود جدا، هذا نتيجة الارتفاعات التي تمر بها أسعار الوحدات و التي تتجاوز طاقة المواطنين بمراحل.

الجدير بالذكر أن البنك يقوم بتمويل مجموعة من المشروعات التي تقع ضمن المبادرة التي يقوم بها البنك المركزي ومنها شراء الوحدات السكنية، والتي قد أنشأتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة.

وتراوح نسب التمويل التي يقوم بها البنك ما بين 75 إلى 80% والتي من الممكن أن ترتفع فيما بعد إلى 85 % وذلك في حالة تحويل الراتب بالكامل على البنك.

الجدير بالذكر أن عدد من البنوك قد أعلن مشاركته في المبادرة التي قام البنك المركزي بالإعلان عنها في 2014، وجاءت تلك المبادرة لتُتيح قيام البنوك بتَمويلات طويلة الأجل للمواطنين للحصول على الوحدات السكنية التي تَطرحها وزارة الإسكان وتكون قيمة العائد من تلك التمويلات منخفضة.

هذا ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها بنك الاستثمار والتي جاءت لزيادة أعداد المقبلين على شراء الوحدات السكنية المطروحة ضمن المشروعات الجديدة، وذلك في ظل الارتفاعات الملحوظة التي تمر بها أسعار الوحدات خلال الفترة الحالية.