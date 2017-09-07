بنك القاهرة يعلن إطلاق خدمة “المحفظة الذكية” بالتنسيق مع ماستر كارد خلال أيام

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صرح مصدر مسؤول داخل بنك القاهرة، اليوم الأربعاء، إن البنك ينوي إطلاق خدم الموبايل Wallet، أو المحفظة الذكية بالتنسيق مع شركة الدفع الإلكتروني العالمية ماستر كارد، كما تتيح هذه الخدمة للسادة العملاء بتحويل الأموال ودفع الفواتير بكل بساطة من خلال المحمول، وجاء هذا ضمن تطبيق خطة البنك المركزي التي تستهدف زيادة عدد الأشخاص المتعاملين مع الجهاز المصرفي، والتقليل من استخدام وسيلة الأموال نقدا “الكاش”.

تجرى معظم البنوك هذه الفترة التوسع فى إطلاق خدمة الموبايل wallet، وتقديمها إلى السادة العملاء، والعمل على استقطاب فئة الشباب والسعي وراء تشجيع هذه الفئة على التعامل مع الأجهزة المصرفية من عمر مبكر، ومن هذه البنوك التي تهدف إلى إطلاق تلك خدمة الموبايل Wallet، أو المحفظة الذكية بنك عودة مصر والبنك الزراعي المصري، وبنك الكويت الوطني.

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تعطى خدمات المحفظة الذكية، أو خدمة الموبايل wallet، للعملاء سهولة فى إجراء الدفع وعملية الشراء بطريقة مباشرة من خلال استخدام الهواتف المحمولة عن طريق مجموعة من الخطوات المحددة والبسيطة التى فى متناول يد كل عميل، حتى يتمكن العميل الاستعلام عن أو سداد فواتير كلا من “الهاتف المحمول، تجديد رخصة السيارة، الإنترنت، فاتورة الكهرباء”، وشحن رصيد المحمول مرة أخرى ،كما يمكن من خلال الخدمة تحويل الأموال إلى أي حامل محفظة ذكية على الفور، اجراء عملية إيداع أو سحب الأموال من/ وإلى المحفظة الذكية بواسطة أى منفذ يتبع شركة فورى.

إن معدل النمو المتزايد فى استخدام الهواتف المحمولة يمنح فرصة كبيرة للأجهزة المصرفية حتى تتمكن من عملية توسيع قاعدتها لتقديم الخدمات المالية لعدد كبير جدا من السادة العملاء والمستخدمين الحافز الذي من خلاله ساعد فريق العمل ببنك القاهرة بالتنسيق مع ماستر كارد.

للعمل على الاستفادة الكبرى لطاقات الابتكار والإبداع لتحسين وسائل الدفع الإلكترونية وتطويرها التى تبنى على تكنولوجيا الهواتف الذكية، كما أنه من المحتمل خلال الفترة القادمة أن تشهد خدمة المحفظة الذكية إقبال عدد كبير من جميع الفئات وليس الشباب فقط، بناءا على خدمات القيمة المضافة وايضا بساطة التعامل من خلال التطبيقات المقدمة والمتطورة تكنولوجيا.