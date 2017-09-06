“محمد نافع” يعلن عن عمل الأسواق التجارية بنصف طاقتها بعد العيد

Advertisements

عادت بعض المحال التجارية إلى العمل من جديد بعد إجازة عيد الأضحى، حيث قام جميع المواطنين المصريين بشراء ما يكفي احتياجاتهم في فترة ما قبل العيد، وفترة العيد من الدواجن واللحوم والسلع الغذائية، وهناك بعض المحال التجارية التي مازالت في حالة إجازة إلى الآن، حيث يستغل بعض التجار مثل هذه الظروف في زيادة بعض أسعار السلع.

كما قام العديد من الأهالي بذبح المواشي خلال فترة عيد الأضحى المبارك مما عمل على توفير كميات كبيرة من اللحوم في المجتمع المصري دون الحاجة إلى شراء اللحوم في الفترة القادمة.

Advertisements

صرح رئيس رابطة تجار سوق الجملة في 6 أكتوبر المهندس محمد إبراهيم نافع إلى أن الأسواق التجارية في الفترة الحالية تعمل بنصف طاقتها فقط، لتعود مع بداية الأسبوع الجديد للعمل بكافة قطاعاتها التجاري.

وأوضح محمد إبراهيم نافع إلى أن أسواق الفواكه تراجع فيها بعض الأنواع مثل سعر المانجو والعنب، بينما شهدت أسعار الطماطم حالة من الاستقرار حيث أن كمية الطلب عليها زائد، كما أضاف أن أسواق الجملة الطلب عليها ضعيف في الفترة الحالية.

وأعلن عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية يحيى قرطام، أن جميع محلات الجزارة يعودون إلى العمل من حديد بعد أسبوعين بعد نهاية عيد الأضحى المبارك حيث أن جميع المواطنين في الفترة الحالية في حالة من الاكتفاء من اللحوم بجميع أنواعها.

وأوضح يحيى قرطام أن هناك لحوم متوفرة في السوق التجاري المصري للراغبين في الحصول عليها في السوبر ماركت بنفس أسعار محلات الجزارين، حيث أشار أن المعروض من اللحوم عقب عيد الأضحى يكون قليل نظرا لطرح كميات كبيرة جداَّ في فترة ما قبل العيد.

وأعلن يحيى قرطام أن بالنسبة إلى أسعار اللحوم الذي شهدت ارتفاع في فترة ما قبل العيد متوقع أن تتحسن الأسعار في الفترة القادمة، كما أوضح أنه يتوقع بعد عودة المدارس أن ينشط سوق تجارة اللحوم الذي يعاني من الركود.

وأوضح يحيى قرطام أن أسعار اللحوم تتراوح ما بين مائة وأربعين إلى مائة وخمسين جنيه للكيلو البلدي الواحد في السوق التجاري المصري، وأشار أنه من المتوقع أن تشهد سوق اللحوم استقرار في الأسعار في الفترة القادمة.