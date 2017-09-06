أورانج تتكبد خسائر بقيمة 1.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2017

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ارتفعت قيمة الخسائر التي مرت بها شركة أورانج مصر خلال ال7 أشهر الأولى من العام الحالي لتصل نسبتها إلى 4412%، هذا بالمقارنة بأرباح الشركة والتي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة في الفترة ما بين يناير وحتى يوليو قيمة 1.4 مليار جنيه، هذا بالمقارنة بالخسائر التي حققتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت قيمتها إلى 32 مليون جنيه.

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جاء هذا وفقا لمجموعة من البيانات التي صدرت عن البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، والتي أوضحت أن القيمة الفعلية للخسائر التي مرت بها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 قد وصلت إلى 1.1 مليار جنيه.

هذا في حين أن قيمة الخسائر التي قد مرت بها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي قد وصلت إلى 33.4 مليون جنيه، مما يعني أن قيمة الزيادة في الخسائر والتي مرت بها الشركة قد وصلت إلى 3202%، هذا وفقا للنتائج التي أظهرتها البورصة والتي أعلنت عنها ضمن الأعمال المجمعة خلال الشهر الماضي.

وخلال التصريحات التي قامت بها شركة أورانج في بيان صادر عنها، فقد أكدت قيامها بإرسال القوائم المالية التابعة لشهر يوليو الماضي، وقامت من خلاها بإظهار قيمة قروض المساندة التي تقدم بها المساهم الرئيسي للشركة ” أم تي تِليكوم”.

الجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت أن تلك الخسائر التي مرت بها خلال النصف الأول من العام الحالي قد جاءت نتيجة زيادة قيمة القروض، هذا بجانب الارتفاعات التي مرت بها قيمة الفائدة وفقا للقرارات الاقتصادية الأخيرة والتي وصلت قيمتها إلى 4%.

الامر الذي تسبب في التأثير بالسلب على قيمة تكاليف الإقراض والتي وصلت إلى 18.75% بالنسبة للإيداع بينما وصلت إلى قيمة 19.75 % بالنسبة للإقراض، هذا بعد الارتفاعات التي أقرها البنك المركزي خلال اجتماعين متتاليين.

بينما كان ارتفاع معدلات التضخم الذي مرت به البلاد خلال الفترة الأخيرة بجانب الارتفاعات التي مرت بها تكاليف التشغيل من أسعار الكهرباء والوقود كانت السبب الرئيسي الثاني والذي قد تسبب في زيادة حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال النصف الأول من العام 2017.