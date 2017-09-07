تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية وخسارة تبلغ 3.2 مليار جنيه

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تعرضت البورصة المصرية إلى هبوط جماعي لكل المؤشرات، هذا بخلاف المؤشر الخمسينى حيث أنه فى ختام تعاملات جلسة يوم الأربعاء، فقد خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية مبلغ وقدره 3.2 مليار جنيه ليحقق ويغلق عند مستوى يصل إلى 701.604 مليار جنيه، حيث وصلت أثناء تعاملات جلسة أمس قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية مبلغ 716 مليون جنيه.

حيث اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمصريين والهيئات والأفراد العرب لعملية الشراء بإجمالي مبلغ وقدره 17.9 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه.

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بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والهيئات المصرية لعملية بيع باجمالى مبلغ وقدره 16.7 مليون جنيه، 20 مليون جنيه على التوالي، كما صعدت أسهم 71 شركة معتمدة بالبورصة المصرية بختام التعاملات الجلسة وتراجعت حوالى 79 شركة على الرغم من عدم تغير عدد 30 شركة .

كما تراجع مؤشر “إيجى اكس 20” بنسبة تصل إلى 0.37%، حتى يغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 11898 نقطة، فى نفس الوقت الذى نجد فيه هبوط مؤشر “إيجى اكس 30” بنسبة تصل إلى 0.72% حتى يغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 13317 نقطة.

من الملاحظ أن صعد مؤشر “إيجى اكس 50” بنسبة تصل إلى 0،51% حتى يغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 2070 نقطة، كما يسجل مؤشر “إيجى اكس 70” هبوط بنسبة تصل الى 0.63% حتى يغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 687 نقطة، وكذلك يسجل مؤشر “إيجى اكس 100” والذى يعد من المؤشرات الأوسع نطاقا بنسبة تصل الى 0.42% حتى يغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 1587 نقطة، وسجل مؤشر “بورصة النيل” هبوطا بنسبة تصل إلى 0.01% ويختم تعاملات الجلسة عند مستوى 483 نقطة .

صرح خبير أسواق المال، “محمد دشناوي”، أن المؤشر الرئيسي يتعرض لحالة من الضعف ملحوظة على الأجل القصير والمتوسط ووصف تعاملاته بالأداء السلبي، هذا خلال مدة الأسبوعين السابقين، مشيرا سيادته إلى ضئالة أحجام التداول.

أكد “محمد دشناوي”، أنه من المتوقع الدخول في فترة مائلة للتراجع، تمهيدا للسقوط فى قاع نشهد منه عودة، وأضاف أن البورصة المصرية تعانى حاليا من قلة السيولة، وإجراء عمليات جمع أرباح ومبيعات من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى الوقت الذى تتراجع فيه حجم مشتريات المستثمرين الأجانب بنسبة هائلة عند المناظرة بينها وبين الأشهر التي تلت قرار تعويم العملة.