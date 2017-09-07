تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

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خرجت بعض التصريحات بشأن أسعار الذهب اليوم في مصر حيث أعلن خبراء الذهب وأصحاب محلات الصاغة أنه قد سيطر على تعاملات مستهل اليوم الخميس تراجعت جديد قد وقع على أسعار الذهب داخل السوق المحلية في جميع المناطق، حيث سجل سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية التي وقعت خلال اليوم الخميس تراجع قد وصل إلى جنيها واحدا.

ور أن أسعار الذهب في مصر قد وصل اليوم بعد هذا الإنخفاض إلى معدل جديد حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 651 جنيها وذلك بالنسبة إلى سعر الجرام منه بينما سجل سعر الذهب عيار 18 في تعاملاته نحو 558 جنيها، من جهة اخرى قد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في إطار تعاملاته في سوق الذهب الصباحية مبلغ 744 جنيها.

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أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب قد بلغ حوالي 5208 جنيهات، كما تمكن سعر الأونصة من بلوغ مقدار 23.138 جنيه مصري، أما فيما يخص سعر كيلو الذهب قد بلغ فى تعاملاته حوالي 744.000 جنيه.

جدير بالذكر أنه قد كانت أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاع ملحوظ في إطار تعاملاته داخل السوق المحلية، حيث صرح الخبراء أن تعاملات الذهب قد شهدت علي مدار الايام الماضية ارتفاع كبير في سعر الجرام منها واستمر هذا الإرتفاع صباح أمس الأربعاء حيث بلغ حوالي جنيهين في سوق الذهب ومحلات الصاغة.

كما جاء أنه قد سجلت أسعار الذهب يوم أمس في إطار تعاملاتها داخل سوق الذهب ومحلات الصاغة بعد هذا الإرتفاع مبلغ 652 جنيها وذلك بالنسبة إلى سعر الجرام الواحد فئة عيار 21، أما بالنسبة إلى سعر الذهب عيار 18 فقد سجل حوالي 559 جنيها بينما سجل سعر الجرام من الذهب والذي يحمل عيار 24 في إطار تعاملات يوم أمس مبلغ 745 جنيها، أما فيما يخص سعر الجنيه الذهب قد بلغ حوالي 5216 جنيها.