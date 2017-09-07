ارتفاع جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

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في إطار التعاملات المالية الصباحية داخل البنوك المصرية ومكاتب الصرافة المنتشرة في جميع الأسواق المصرية بكافة المحافظات ورد أنه قد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي والذي يطلق عليها العملة الخضراء خلال تعاملاتها الصباحية التي قد جرت اليوم الخميس أمام العملة الوطنية للبلاد “الجنيه المصرى” داخل البنوك الرسمية الموجودة على الاراضي المصرية والصرافة.

ورد أنه قد بلغ متوسط سعر تعاملات الدولار الأمريكي التي تم إجراؤها صباح اليوم الخميس، خلال تعاملات الشراء حوالي 17.6093 جنيه بينما من جهة أخرى جاء متوسط سعر بيع الدولار اليوم إلى حوالي 17.7093 جنيه.

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من جهة أخرى قد سجل اسعار صرف العملات الأجنبية في تعاملاتها صباح اليوم أمام الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظًا، حيث جاء طبقًا لتصريحات البنك المركزى المصرى أنه بالنسبة إلى متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر قد ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي خلال تعاملاته اليوم ليصل إلى 21.01 جنيه بالنسبة إلى الشراء بينما وصل سعر بيع اليورو إلى 21.13، بالإضافة إلى أنه قد ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني فى تعاملاته داخل الأسواق المصرية بالنسبة إلى الشراء حوالي 22.9836جنيه بينما وصل سعر البيع فيه حوالي 23.1159جنيه.

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وكذلك تمكن سعر صرف الفرنك السويسرى بعد هذا الإرتفاع أن يسجل في تعاملاته أمام الجنيه المصري حوالي 18.4255جنيه وتم ذلك بالنسبة إلى عمليات الشراء بينما قد سجل في عمليات البيع حوالي 18.5379 جنيه، بما ورد أنه قد سجل سعر الين اليابانى “100 ين” فى صباح اليوم حوالي 16.1746 جنيه فى عمليات الشراء الصباحية ليأتي بعد ذلك عمليات البيع التي قد سجل فيها حوالي 16.2709 جنيه، من جهة أخرى قد سجل سعر صرف اليوان الصينى بالنسبة إلى الشراء صباح اليوم حوالي 2.6973 جنيه بينما بلغ سعر البيع حوالي 2.7141 جنيه.