فاو :انخفاض الأسعار العالمية للغذاء بقيمة 1.3%

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قامت منظمة “فَاو” للأغذيَة والزراعة بالإعلان خلال تقرير أصدرته اليوم والذي تعلق بأسعار المواد الغذائية في السوق العالمية وأيضا توقعات المنظمة لحجم الإنتاج من الحبوب الغذائية خلال الموسم الحالي، ومقارنة تلك التوقعات بقيمة الإنتاج الذي حققته السوق خلال الموسم الماضي.

أعلنت منظمة “فاو” وهي منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة خلال تقرير أصدرته اليوم الخميس أن قيمة الانخفاضات التي شهدتها الأسعار العالمية للأغذية قد وصلت إلى 1.3%، هذا خلال شهر أغسطس بالمقارنة مع أسعار الأغذية في الأشهر السابقة.

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الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات قد جاءت بعد مرحلة من الارتفاعات المستمرة التي مرت بها أسعار المواد الغذائية خلال ثلاثة أشهر سابقة، وقد جاء هذا ليُوضح انخفاضات جديدة طرأت على أسعار اللحوم والسكر والحبوب.

حيث قام مؤشر أسعار الغذاء التابع للمنظمة والذي يقوم بتحديد قيمة التغيرات التي تحدث بصورة شهرية وذلك بالنسبة لسلسلة من البذور الزيتية والحبوب بالإضافة إلى اللحوم والسكر ومنتجات الألبان.

حيث أعلن المؤشر أن قيمة التغيرات التي طرأت على تلك المنتجات خلال تلك الفترة قدرت بنحو 176.6 نقطة، وبالتالي فإن قيمة الانخفاضات التي مرت بها أسعار تلك المنتجات قد قدرت وفقا للمؤشر بنحو 1.3%.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاضات التي مرت بها أسعار السلع الغذائية، إلا أن أسعار تلك السلع في السوق العالمية لا تزال مرتفعة بقيمة 6% خلال التعاملات.

وأضافت فاو أنها تتوقع خلال موسم 2017/2018 أن يشهد إنتاج الحبوب العالمي ارتفاع في قيمة الإنتاجية والتي ستصل وفقا للتوقعات إلى 2611 مليار طن.

وأضافت فاو أن تلك القيمة تتجاوز المستوى القياسي الذي سجلته قيمة الإنتاج العالمي للحبوب بالنسبة للموسم الماضي.

كما قامت المنظمة بزيادة مستوى توقعاتها للإنتاج العالمي للقمح والذي وصل بعد الزيادة التي أضافتها إلى 748.8 مليون طن.

جاء هذا خلال التقرير الصادر عن المنظمة العالمية “فاو” اليوم فيما يتعلق بالأسعار العالمية للمواد الغذائية وكذلك توقعاتها لحجم الإنتاج من الحبوب الغذائية وغيرها من المحاصيل خلال الموسم الحالي، وقد أضافت خلال التوقعات أيضا الأسباب التي أدت إلى وصول الأسعار إلى هذا الحد وتوقعات الأسعار خلال الفترة القادمة.