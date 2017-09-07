الإصلاح الاقتصادي المصري ينجح بشهادة كل ناشيونال الإماراتية والعربية السعودية

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تنتهج الحكومة المصرية في الفترة الحالية العديد من الإصلاحات الاقتصادية للوصول إلى أعلى معدلات النمو، حيث أشادت العديد من الدول هذه الإصلاحات حسب ما تم ذكره في قناة العربية التابعة إلى دولة السعودية، وصحيفة ناشيونال التي تنشر في دولة الإمارات العربية.

حيث صرحت صحيفة ناشيونال التي تصدر في دولة الإمارات أن جمهورية مصر العربية تستطيع تغطية الطلبات المتزايدة على العملات الأجنبية المتنوعة من قبل التجار ورجال الأعمال المصريين مما يؤكد أن الاقتصاد المصري يتعافى تماما من أزمته الأخيرة في نقص الاحتياطي في عملة الدولار.

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وأشار صحيفة ناشيونال أن من خلال تصريح لأحد العناصر المسؤولة في البنك المركزي المصري أنه منذ شهر نوفمبر السابق كان هناك العديد من طلبات الشركات الأجنبية بالإضافة إلى طلب المستوردين للعملات الأجنبية التي تم تقديرها بعدة مليارات من العملات المختلفة وتم تلبيتها، والآن أيضا يوجد طلبات جديدة تنفذ دون أي تأخير.

كما نقلت صحيفة ناشيونال عن كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار “أرقام كابيتال” ريهام الدسوقي تصريحها: “الأرقام تؤكد على تعافي الاقتصاد المصري، وأنه أصبح قادر على توفير المزيد من احتياجاته من العملات الأجنبية”، وأوضحت سياسة البنك المركزي عن طريق المزيد من الشفافية تجاه التزاماته مع صندوق النقد الدولي ساعدت المستثمرين على الاطمئنان في تعافي الاقتصاد المصري.

كما أوضحت صحيفة ناشيونال أن البنك المركزي تبادل معلومات لم تنشر سابقا مع وكالة “بلومبرج الاقتصادية” تشير إلى أن البنك قام بدفع ما يقارب من 1.5 مليار دولار لشركات ذات جنسيات متعددة، وهذه البيانات تعتبر دليل دامغ على الوضع الاقتصادي المالي الخارجي لجمهورية مصر العربية الذي تحسن منذ شهر نوفمبر السابق حيث تم وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل وكامل عمل على جذب قرض من صندوق النقد الدولي تقدر قيمته بنحو اثني عشر مليار دولار، وتضاعف احتياطي النقد في البنك المركزي المصري لما يصل إلى ستة وثلاثين مليار دولار في شهر يوليو الماضي لعام 2017.

كما اتفقت قناة العربية التي تبث من السعودية مع صحيفة ناشيونال بخصوص أزمة البضائع المكدسة في الموانئ حيث أشارت قناة العربية قدرت الحكومة المصرية على القضاء على أزمة الموانئ.

حيث أوضحت قناة العربية أنه منذ عام سبق كان الموانئ المصرية تعاني من تكدس البضائع حيث كان المستوردين يجوبون جميع شركات الصرافة والسوق السوداء للبحث عن العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، ولكن خلال أقل من مدة عشرة أشهر تسبب آليات الحكومة لحل أزمة الدولار الأمريكي، كما قامت وزارة المالية المصرية بقرارات لضبط سعر الدولار الجمركي لمساعدة المستوردين المصريين على الاستيراد من الخارج.