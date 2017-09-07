تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الانترنت ابتداء من اليوم

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سيبدأ اليوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر لعام 2017 تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء خدمة الانترنت للتليفون الأرضي، لجميع الشركات التي تعمل فى جمهورية مصر العربية.

وكان قد صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة معفى منها خدمة الإنترنت الأرضى من التطبيق عليها القانون الجديد، لمدة عام كامل والذي من المفترض أنه بدأ في السابع من شهر سبتمبر عام 2016 والذي ينتهي في السابع من شهر سبتمبر لعام 2017 وهو الموافق اليوم الخميس.

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وتؤدي هذه الخطوة إلى أن الشركات الخاصة بالانترنت الأرضي ستقوم برفع نسبة الضريبة المضافة على خدمة الأنترنت بنسبة 14% بدلا حيث ان قيمة الضريبة فى الوقت الحاضر هي 10% وسيتم التعامل بها بداية من اليوم، وستتم الزيادة بنسبة الضريبة المضافة على خدمة الانترنت بداية من فواتير شهر سبتمبر.

حيث ستصبح الأسعار الجديدة بعد إضافة القيمة المضافة بنسبة 14% على فواتير خدمة الانترنت الأرضي هي كالاتي:

ستكون سرعة واحد ميجا التي تعطي تحميل عشرة جيجا بايت 57 جنيها بعد إضافة ال14% والتي كانت بسعر 50 جنيها.

ستكون سرعة واحد ميجا التي تعطي تحميل مائة جيجا بايت 108 جنيها بعد إضافة ال14% والتي كانت بسعر 95 جنيها.

ستكون سرعة واحد ميجا التي تعطي تحميل مائة جيجابايت بسرعة 512 وبعد ، يتم انتهاء التحميل تصبح 114 جنيها بعد إضافة ال14% والتي كانت بسعر 100 جنيها.

كما أنه ستصبح سرعة 2 ميجا والتي تقوم بتحميل 150 جيجا بايت تصبح بعد اضافة الزيادة 140 جنيها، بينما ستصبح سرعة 4 ميجا والتي تقوم بتحميل 200 جيجا بايت تصبح بعد اضافة الزيادة 250 جنيها بدلا من أن كانت بسعر 220 جنيها، بينما ستصبح سرعة 8 ميجا والتي تقوم بتحميل 300 جيجا بايت تصبح بعد اضافة الزيادة 400 جنيها بدلا من أن كان بسعر 350 جنيها.

حيث قامت الحكومة بتطبيق قانون الضريبة المضافة بنسبة 13% منذ شهر سبتمبر لعام 2016، والتي كانت تطبق بدلها ضريبة المبيعات التي كانت بنسبة 10%، وقامت الحكومة برفع الضريبة خلال شهر يوليو الماضى لتصبح 14%، وقام قانون الضريبة المضافة بالتوسع فيما بعد ليشمل كافة السلع والخدمات، فيما عدا مجموعة من السلع والخدمات التى قام بإعفائها.

حيث أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، تنص على فرض الضريبة على استهلاك السلع والخدمات وليست يتم فرضها على الدخل.