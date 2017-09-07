انخفاض ملحوظ في الأسعار العالمية للسكر بنوعيه خلال تعاملات الأشهر الأخيرة

Advertisements

أصدرت غرفة الصناعة الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات اليوم تقرير خاص بالأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، وجاء هذا التقرير ليُثبت حدوث انخفاضات ملحوظة في الأسعار العالمية للسكر بأنواعه المختلفة المكرر و الخام، وجاء هذا خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي.

الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات التي مرت بها أسعار السكر والتي أوضحها تقرير الغرفة تعد استمرار لمجموعة الانخفاضات التي شهدتها أسعار السكر خلال الأشهر الأخيرة.

Advertisements

ووصل سعر العالمي لطِن السكر الأبيض المكرر خلال تعاملات السوق في شهر أغسطس نحو 374 دولار، استمرار لسلسلة الانخفاضات الأخيرة التي مرت بها الأسعار، وذلك بعد الانخفاضات التي حققها حيث كان سعر طن السكر في تعاملات يوليو الماضي نحو 401 دولار.

ومن المتوقع وفقا للكثير من التصريحات التي قام بها المتعاملون في السوق أن تمر أسعار السكر خلال أكتوبر القادم بمرحلة من الارتفاعات، وأكدوا أن الزيادة المتوقعة على أسعار السكر ستكون طفيفة جدا، بحيث يصل سعر طن السكر خلال تعاملات أكتوبر القادم نحو 375 دولار.

أما بالنسبة لتَعاملات السكر الخام، فقد مر سعر الطن من السكر الخام خلال تعاملات شهر أغسطس بمرحلة من الانخفاضات و التي أدت إلى وصول سعره إلى 300 دولار.

وذلك بعد الانخفاضات المستمرة التي حققها خلال الفترة الأخيرة، حيث أضافت التقارير بأن سعر طن السكر الخام قد وصل إلى 303 دولار وذلك خلال التعاملات التي تمت في السوق في يوليو الماضي.

وقد توقع الكثير من المتعاملين في السوق أن تشهد أسعار السكر الخام المزيد من الارتفاعات الجديدة خلال شهر أكتوبر، وأضافوا أن تلك الارتفاعات التي ستَطرأ على الأسعار ستكون أكثر من الارتفاعات التي تَوقعها المتعاملين بالنسبة لسعر السكر المكرر، حيث من المقرر أن يصل سعر طن السكر الخام خلال تعاملات أكتوبر القادم وذلك بعد الارتفاعات المتوقعة من قبل المتعاملين إلى 303 دولار.

جاء هذا خلال التقارير التي صدرت اليوم عن الهيئة، والتي جاءت لتعلن مرور أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة بسلسلة من الانخفاضات والتي استمرت خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما توقع المتعاملين أن تنتهي تلك الانخفاضات خلال شهر أكتوبر ويبدأ مرحلة جديدة من الارتفاعات في الأسعار.