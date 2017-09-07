“سوناطراك” تعزز إنتاجها من الغاز الطبيعي لتصل إلى 10 مليون متر يوميا

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صرحت شركة سوناطراك الجزائرية التي تعمل في مجال إنتاج الطاقة أن بلادها تعمل في الفترة الحالية على زيادة إنتاجها في الغاز الطبيعي ليصل إلى عشرة مليون متر مكعب في خلال اليوم لتعمل وفق لهذه الإنتاجية لمدة شهرين على التوالي، حيث تقوم بتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول ليتم تعويض انخفاض أسعار أسواق النفط الخام، حيث أدى ذلك إلى ضرر الأوضاع المالية في دولة الجزائر.

وأوضحت شركة سوناطراك أن الغاز الطبيعي الذي تعتزم الشركة إنتاجه من حقل حاسي مسعود الذي يعد أكبر حقل نفط في دولة الجزائر البلد العضو في أوبك منظمة الدول المصدرة للبترول، حيث تعتمد عليه في تخفيف الضغط الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد بسبب تراجع أسعار النفط الخام

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كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية عبد المؤمن ولد قدور أنه قام بزيارة إلى حقل حاسي مسعود أمس الموافق يوم الأربعاء.

وأوضح عبد المؤمن ولد قدور أن أهمية مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي سيؤدي إلى جعل هناك كميات كبيرة من إنتاج الغاز الطبيعي ليتم تصديرها وبيعها وخصوصا في هذه الأوضاع التي انخفضت فيها أسعار أسواق النفط الخام، والتي أضرت بالمصالح الاقتصادية لدولة الجزائر.

وأشار عبد المؤمن ولد قدور أن خطة شركة سوناطراك الجديدة الهادفة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ليتم بيع أي كمية تستطيع الشركة بيعها من الغاز الطبيعي، حيث تواجه دول الجزائر ضغط اقتصادي كبير أثر هبوط إيرادات أسواق الطاقة.

وتحاول دولة الجزائر في الوقت الحالي تنويع مصادر الاقتصاد دون الاعتماد على عائدات الغاز الطبيعي والبترول فقط حيث تمثل نسبة تصل إلى ستين في المئة من ميزانية الجزائر، وأربعة وتسعين في المئة من إجمالي إيرادات صادرات الجزائر.

وتعد دولة الجزائر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في دول جميع دول أوروبا، حيث تبلغ صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي لتصل إلى سبعة وخمسين مليار متر مكعب في العام الجاري 2017، لترتفع من أربعة وخمسين متر مكعب في العام الماضي 2016.

كما زاد إنتاج دولة الجزائر من الغاز الطبيعي إلى 132,2 مليار متر مكعب في عام 2016 من حوالي 128,3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة التي سبقتها.