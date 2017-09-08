ننشر أسعار الحبوب عالميًا خلال شهر سبتمبر

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خرج تقرير رسمي من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن آخر الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاستراتيجية، حيث أكد التقرير بأنه قد شهدت الأسعار العالمية بوجه عام في الآونة الأخيرة ارتفاع كبير وكان من ضمن هذه الارتفاعات زيادة أسعار الحبوب بكافة أنواعها المستخدمة، والتي منها كلاً من “القمح والشعير والذرة الصفراء”، وذلك في خلال التقرير الصادر عن أسعار الحبوب عالميًا والمقررة في شهر سبتمبر الجارى.

وقد أوضح هذا التقرير بين طياته أنه بالنسبة إلى السعر العالمي الخاص بطن القمح قد جاء أنه ارتفع من مبلغ 162 دولارًا كما ورد فى سجلات شهر أغسطس الماضى، ليصبح حاليًا بعد هذه الزيادة حوالي 163 دولارًا أمريكي بالنسبة إلى سعر الطن الواحد وذلك في إطار تعاملاته خلال شهر سبتمبر الجارى، كما ورد أنه قد ارتفع سعر طن الذرة الصفراء خلال شهر سبتمبر الجارى، ليصل خلال تعاملاته فى السوق العالمي إلى حوالي 134 دولارًا.

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كما جاء بالنسبة إلى السعر العالمي الذي تم الإعلان عنه للشعير فقد شهد زيادة ملحوظة ايضًا حيث وصل إلى 140 دولارًا للطن الواحد خلال عمليات البيع والشراء الخاصة بشهر يوليو الماضي، كما جاءت بعض التوقعات الإقتصادية المعلقة في هذا الصدد أنه من المحتمل أن يصل سعر الطن الواحد من الشعير إلى 145 دولارًا وذلك مع حلول شهر أكتوبر القادم.

تعد البقوليات أحد أهم العناصر الغذائية التي لا غني عنها ويعتمد عليها بشكل كبير المواطنين من أجل نظامهم الغذائي الصحي وقد ورد أن بعض الدول حول العالم تعد البقوليات هي أحد أهم واجباتها الرئيسية وتحرص علي الحصول عليها والاستفادة بعناصرها الغذائية بشكل دائم وتقديمها على وجباتهم اليومية وعلى هذا يحرص الكثيرون بعد الزيادات المستمرة الطارئة على الأسعار سواء كانت الزيادات الداخلية والخاصة بكل دولة أو الزيادات العالمية والتي تعد خارجية وتتأثر بها الأسعار ايضًا إلى متابعتها بشكل دائم.

كما خرجت بعض التصريحات على موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن إنتاج الحبوب العالمي سوف يتمكن من تسجيل رقم قياسي جديد في الفترة القادمة كما يتوقع أن ترتفع نسبة الاستهلاك والمخزون العالمي ايضًا.