بعد تطبيق القيمة المضافة.. تعرف على الأسعار الجديدة للإنترنت المنزلي

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بدأ شركات الإتصالات بتطبيق الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الإنترنت فى مصر، حيث أعلنت الشركات أنه بداية من يوم أمس الخميس بدأت في احتساب القيمة المضافة المقررة من قبل شركات الإنترنت على أسعار الإنترنت المنزلي في إطار رغبة الشركات بتطبيق الزيادة الجديدة والتي قد سبق الإعلان عنها وتوضيح تفاصيلها وأهدافها على أسعارها.

ورد أن هذه الضريبة تعد هي الضريبة المؤجلة من قبل هذه الشركات من شهر سبتمبر الماضي لعام 2016 وأنه سوف يتم تطبيقها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أن تكون نسبتها حوالي 14%، كما جاء أن شركات المحمول قد اتفقت فى خلال عدة جلسات واجتماعات على تحميل المستخدم للإنترنت فى مصر كامل قيمة ضريبة القيمة المضافة، وأن يتوقع أن تكون هذه القيمة الجديدة والزيادة التي من المقرر فرضها علي المستخدمين تتراوح ما بين 7 جنيهات وحتى تصل 50 جنيها باختلاف قيمة الباقات المقررة.

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وفيما يخص الأسعار الجديدة للإنترنت ورد أنها سوف تكون كالتالي: