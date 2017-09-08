بعد تطبيق القيمة المضافة.. تعرف على الأسعار الجديدة للإنترنت المنزلي

بدأ شركات الإتصالات بتطبيق الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الإنترنت فى مصر، حيث أعلنت الشركات أنه بداية من يوم أمس الخميس بدأت في احتساب القيمة المضافة المقررة من قبل شركات الإنترنت على أسعار الإنترنت المنزلي في إطار رغبة الشركات بتطبيق الزيادة الجديدة والتي قد سبق الإعلان عنها وتوضيح تفاصيلها وأهدافها على أسعارها.
ورد أن هذه الضريبة تعد هي الضريبة المؤجلة من قبل هذه الشركات من شهر سبتمبر الماضي لعام 2016 وأنه سوف يتم تطبيقها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أن تكون نسبتها حوالي 14%، كما جاء أن شركات المحمول قد اتفقت فى خلال عدة جلسات واجتماعات على تحميل المستخدم للإنترنت فى مصر كامل قيمة ضريبة القيمة المضافة، وأن يتوقع أن تكون هذه القيمة الجديدة والزيادة التي من المقرر فرضها علي المستخدمين تتراوح ما بين 7 جنيهات وحتى تصل 50 جنيها باختلاف قيمة الباقات المقررة.
وفيما يخص الأسعار الجديدة للإنترنت ورد أنها سوف تكون كالتالي:
- بالنسبة إلى سرعة 1 ميجا والتي تتضمن تحميل 10 جيجابايت: سوف يكون سعرها بـ 57 جنيها وذلك مقارنة بسعرها فى الماضي والذي بلغ حوالي 50 جنيها.
- سرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت: سوف يكون سعرها بـ 108 جنيهات بدلًا من سعرها السابق الذي وصل إلى 95 جنيها.
- سرعة 1 ميجا والتي تتضمن تحميل 100 جيجابايت بسرعة 512 ميجابايت بعد انتهاء التحميل: سوف يكون سعرها بـ 114 جنيهًا وذلك مقارنة بسعرها فى الماضي والذي بلغ حوالي 100 جنيه.
- سرعة 2 ميجا والتي تتضمن تحميل 150 جيجابايت: سوف يكون سعرها بـ 160 جنيها بدلًا من سعرها السابق الذي وصل إلى سعرها السابق الذي وصل إلى 140 جنيهًا.
- سرعة 4 ميجا والتي تتضمن تحميل 200 جيجابايت: سوف يكون سعرها بـ 250 جنيهًا وذلك مقارنة بسعرها فى الماضي والذي بلغ حوالي 220 جنيهًا.
- سرعة 8 ميجا والتي تتضمن تحميل 300 جيجابايت: سوف يكون سعرها بـ 400 جنيه وذلك مقارنة بسعرها فى الماضي والذي بلغ حوالي 350 جنيهًا.
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