الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوى له فى 10 أشهر وارتفاع اليورو

Advertisements

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية المؤكدة على هبوط سعر تعاملات الدولار الأمريكي في أخر تعاملاته الأسواق والمصارف إلى أكثر من 1% وذلك في إطار تعاملاته أمام العملة اليابانية وقد جاء هذا الهبوط إلى أدنى مستوى قد حدث له فى خلال 10 أشهر حيث وصل إلى 108.07 ين.

من جهة أخرى قد تم الإعلان عن ارتفاع جديد فى سعر عملة اليورو حيث قفز اليورو فى أخر تعاملاته المالية إلى أعلى مستوى قد طرأ عليه فى خلال تسعة أيام وذلك مقابل تداوله أمام الدولار الأمريكي، كما أعلن البنك المركزي الأوروبي فى أحدث تصريحاته الخاصة بهذا الشأن بشكل عام أنه يتوقع أن يحدث نمو وتضخم فى التعاملات المستقبلية على الرغم من أنه قد أشار إلى قلقه بخصوص قوة العملة الأوروبية وتعاملاتها المالية في هذا الصدد.

Advertisements

جدير بالذكر أنه قد كان وراء ارتفاع عملة اليورو بهذا الشكل هو موقف البنك الأوروبي من عملية صعود العملة الأجنبية حيث ارتفعت عملة اليورو بعد ذلك بنسبة 14 بالمئة وذلك فى إطار تعاملات العملة الأمريكية هذا العام ويعد هذا سببا رئيسيا فى عملية تعثر العملة الأوروبية وضعفها في استكمال اتجاه صعودها فى إطار فعاليات تعاملاتها في نهاية الشهر الماضي.

وقد ورد أنه قد أعلنت بعض التصريحات المالية أنه تحديدًا مع حلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش قد تمكنت عملة اليورو من جديد في استكمال صعودها بنسبة 0.8 بالمئة إلى أن وصلت حتى 1.2008 دولار أمريكي وقد تم ذلك بعد أن كان قد أظهرت البيانات أنه قد سجل فى وقت ماضي من نفس الجلسة حوالي 1.2059 دولار أمريكي.

ويوجد عدد كبير من الأسباب وراء ارتفاع وانخفاض العملات بوجه عام والتي أثرت على التعاملات الاقتصادية في جميع الدول وأدت إلى ارتفاع الأسعار سواء على السلع أو المنتجات وتعد الأزمة الإقتصادية الحالية التي تشهدها أغلب دول العالم بوجه عام طبقًا لعدد من التصريحات الاقتصادية هي الأقوى مقارنة بعدد كبير من الأزمات في عقود سابقة.