خبير مصرفي يقدم فكرة لدعم الشمول المالي ويطالب البنك المركزي بتبنيها

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أعلن الخبير المصرفي “هاني عادل” خلال مجموعة من التصريحات أن إجراء تنفيذ مؤتمر الشمول المالي على الأراضي المصرية هو أمر جيد جدا، والذي من الممكن أن يتم خلاله تبادل الكثير من الخبرات والآراء، حيث أضاف أن مصر وازالت في بداية مجال الشمول وتحتاج إلى الكثير من الخبرات والآراء.

وأضاف خلال التصريحات أنه لابد من استغلال تلك الفرصة جيدا و يتم هذا من خلال جميع أكبر عدد من الخبرات والآراء التي من الممكن الاستفادة منها في هذا المجال.

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وأضاف أيضا أن الفترة الماضية قامت البلاد بتقديم فكرة المساهمة في تعزيز ودعم الشمول المالي، ولكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للوصول إلى الأفكار الجديدة والمبتكرة والتي لم يتم تطبيقها من قبل.

وقد دفع هذا الأمر التفكير في أسلوب المعيشة التي يتبعه المصريين، والذي يمكن من خلاله الوصول إلى نتائج جديدة و مبتكرة.

حيث أضاف خلال التصريحات أنه في ظل قيام عدد من المصريين يتجاوز ال50 مليون مواطن باستخدام الهاتف المحمول، هذا خلال الثلاث شبكات الضخمة الموجودة في السوق المصرية، فكان لابد من التفكير في طريقة للاستفادة من قاعدة البيانات التابعة للشبكات الثلاثة والبحث عن طريقة لاستغلالها فيما هو صالح.

وفي هذا السياق مرت الفترة الأخيرة بطرح العديد من التطبيقات و الآليات التي يتم من خلالها استغلال قواعد البيانات التابعة لشركات المحمول من خلال ربطها بقواعد البيانات التابعة للمصارف، وأفاض أنه من المفترض أن تكون الأفكار التي يتم طرحها أشمل وأعمق من الأفكار التي تم طرحها بالفعل، ويرجع هذا إلى أن الهدف هو الإبتكار وليس التكرار.

وأضاف في نهاية التصريحات التي قام بها أنه من الممكن أن تأتي نتائج عظيمة من خلال تلك الفكرة، والتي يمكن من خلالها قيام شبكات الهواتف المحمولة بمعاملة حساب العميل التابع لها مثل معاملة البنوك للعملاء.

وطالب أيضا خلال التصريحات من البنوك رئيس البلاد و محافظ البنك المركزي وجميع البنوك المصرية ضرورة الاهتمام بتلك الفكرة وتبنيها و السعي وراء اتخاذ المزيد من خطوات الجادة فيما يتعلق بتنفيذ تلك الفكرة بعد دراستها دراسة تفصيلية.