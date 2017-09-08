ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة تتجاوز ال150%

Advertisements

مرت أسعار الملابس الجاهزة خلال الفترة الأخيرة بمرحلة من الارتفاعات الملحوظة و التي استمرت لفترة طويلة، وقد جاءت تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار الملابس الجاهزة نتيجة لقرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي.

الجدير بالذكر أن هذا القرار قد ساهم في رفع سعر الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على أسعار الملابس الجاهزة وجعلها ترتفع بنسبة كبيرة جدا في ظل اعتمادها على عملية الاستيراد بشكل كامل.

Advertisements

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الملابس الجاهزة “يحيى زنانيري” فقد أكد أن الارتفاعات التي مرت بها أسعار الملابس الجاهزة خلال الفترة الأخيرة قد تجاوزت نسبة ال150%.

وأضاف خلال التصريحات أن تلك الارتفاعات قد جاءت بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، ونظرا إلى أن جميع المدخلات من الملابس الجاهزة في السوق المصري يتم استيرادها من الخارج فقد ارتفعت أسعار الملابس بهذا الشكل.

وخلال المداخلة الهاتفية التي قام بها رئيس شعبة الملابس، وذلك على قناة العاصمة خلال البرنامج التلفزيوني “انفراد” أنه بالرغم من الارتفاعات الأخيرة التي مرت بها أسعار الملابس في السوق المصرية، إلا أنه عند مقارنة أسعار الملابس الجاهزة في القطاع العام مع أسعار الملابس الجاهزة في القطاع الخاص فإننا نجد قبول في أسعار الملابس الخاصة بالقطاع العام عن القطاع الخاص.

ويأتي هذا الفرق نتيجة لاقتصاديات القطاع العام و التي تختلف بشكل كبير عن الاقتصاديات الخاصة بالقطاع الخاص، هذا بجانب حجم الإنتاج الذي يقدمه القطاع العام و الذي يرتفع كثيرا عن حجم ما ينتجه القطاع الخاص، كل هذا قد ساهم في إحداث الكثير من الاختلافات بين أسعار الملابس الجاهزة في كلا القطاعين.

وأكد مجموعة من المتعاملين خلال التصريحات التي قاموا بها أنه من المتوقع في ظل الارتفاعات التي تطرأ على السوق باستمرار، هذا بجانب الاضطرابات التي تمر بها أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه، فإنه من المتوقع أن تمر الأسعار بالمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة لحين استقرار تعاملات السوق المصرية.