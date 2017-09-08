ننشر أسعار المكالمات الدولية لشركات المحمول الثلاثة بعد الزيادة الجديدة

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قامت شركات المحمول الثلاثة مؤخرًا بالإعلان عن وجود زيادة جديدة في أسعار المكالمات الدولية، حيث ورد في أحدث تصريحات شركات المحمول أنه قد تم رفع سعر دقيقة المحمول الخاصة بالمكالمات الدولية ليكون أقل سعر للدقيقة الواحدة حاليا يصل إلى 3 جنيهات وذلك مقارنة بالسعر القديم الذي كان يعد أقل سعر دقيقة المحمول الدولية يصل إلى 2 جنيه، كما ورد أنه قد أخطرت الشركات السادة العملاء عن خطة أسعارها الجديدة عبر إرسالهم الرسائل النصية القصيرة الخاصة بهذا القرار، وقد تم اتخاذ القرار النهائي الرسمي بهذا الشأن وتنفيذها على أرض الواقع بعد حصول الشركات على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

أعلنت شركات المحمول الثلاث مؤخرًا على مواقعها الرسمية الإلكترونية ما استجد بهذا الأمر حيث قامت بالإعلان عن أسعار المكالمات الدولية بعد الزيادة الجديدة كما أعلنت أنها قد قامت بإرسال رسائل النصية إلى عملائها عن طريق الهواتف المحمولة المقيدة لديها وقامت بالإعلان بأنه قد اتخذت قرارها الرسمي برفع سعر أقل دقيقة في مصر بالنسبة إلى المكالمات الدولية إلى 3 جنيهات وتم ذلك بدلا من سعرها في الماضي الذي بلغ حوالي 2 جنيه.

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أولا: بالنسبة إلى سعر المكالمات الدولية بعد الزيادة الجديدة والتى يتم اجرائها للدول العربية وكلاً من الولايات المتحدة سوف يكون سعر الدقيقة الواحدة فى وقت الذروة بالنسبة إلى المتصل من مصر حوالي 5.25 جنيه، أما في حالة الإتصال فى غير أوقات الذروة فإنه سوف يتراوح سعر الدقيقة فيها ما بين 4.05 جنيه و4.25 جنيه، على أن يختلف السعر طبقا لما تراه كل شركة.

ثانيا: بالنسبة إلى سعر المكالمة الدولية لأوروبا بالإضافة إلى دولة كندا فقد ورد أنه قد وصل سعر الدقيقة بعد هذه الزيادة فى وقت الذروة إلي حوالي 6.25 جنيه أما بالنسبة إلى سعر الدقيقة فى غير أوقات الذروة فقد جاء أنه قد بلغ حوالي 5.25 جنيه.

وفيما يخص أسعار المكالمات الدولية لباقي دول العالم فإنه قد أوضحت قرارات هذه الشركات أن باقي أسعار الدقيقة لباقي الدول سوف يختلف طبقا لقرار كل شركة، وأنه من المتوقع أن تصل سعر الدقيقة فى بعض الدول إلى 12 جنيه للدقيقة.