ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليوم الجمعة، حيث ورد أن جرام الذهب في مصر قد تأثر بشكل كبير بما طرأ على الساحة السياسية من أحداث وتصريحات صادرة من رؤساء الدول العظمى وتجارب خطيرة تجريها كوريا الشمالية النووية بالإضافة إلى الوعود الأمريكية التي قد تصدرت نشرات الأخبار والمواقع الصحفية وايضًا الغضب الأوروبي وتصريحاته الرافضة من تلك الأحداث التي تصدر من هذه الجوانب والدول.

قام السيد إيهاب واصف والذي يعمل في منصب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالإعلان عن وجود ارتفاع جديد علي اسعار الذهب فى مصر حيث جاء أنه قد وصل سعر جرام الذهب عيار ٢١ قد بلغ حوالي ٦٦٠ جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار ١٨ فى السوق المحلي نحو ٥٦٥ جنيهًا، وعن سعر الذهب عيار ٢٤ ورد أنه قد ارتفع إلى ٧٥٤ جنيهًا، أما فيما يخص سعر الجنيه الذهب قد سجل في تعاملات اليوم حوالي ٥٢٨٠ جنيهًا، وفيما يخص السعر العالمى للذهب وتحديدًا سعر الأوقية قد ورد أنها قد بلغت نحو ١٣٥٧ دولارًا.

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وأضاف السيد واصف فى أخر تصريحاته إلى أن سعر الذهب قد ارتفع علي الصعيد العالمي وليس على الصعيد المحلي فقط حيث أنه قد وصلت أسعار الذهب اليوم عالميًا إلى أعلى نقطة سعرية قد وصلت إليها على مدار تعاملاتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة منذ عام وعلي الرغم من هذا يعتبر الذهب الركيزة الأساسية لدي العديد من المستثمرين وحاصة في حالة وجود توترات سياسية قد طرأت على الساحة.

قد أتي ارتفاع سعر جرام الذهب بعد ضعف سعر الدولار الأمريكي بوجه عام نتيجة التقلبات السياسية الأخيرة أمام تعاملات سلة العملات الرئيسية في البنوك الرئيسية والرسمية بالإضافة إلى ضعف بيانات الوظائف التي صدرت في تقرير صادر من الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية النهائية في التعاملات بالنسبة للتجارب التي تجريها حاليا دولة كوريا الشمالية وتحديد التجارب النووية التي قد أعلنت عنها الصحف الرسمية في الفترة الأخيرة.