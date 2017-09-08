تعرف علي الأسباب التي قد تؤدي إلى هبوط أسعار الذهب في ظل استمرار التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية

Advertisements

بعد التوتر المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، وهبطت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بمقدار 0.7% في ظل اخر تطورات استيعاب الأسواق للتطور الذي يحدث في شبه الجزيرة الكورية، خصوصا بعد خطاب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، وتصريحاتهم أن كوريا الشمالية تستجدي الحرب، وتفسير الأسواق التصريحات الأمريكية بخصوص العقوبات التي قدرتها الولايات المتحدة بعدم وجود رغبات بالقيام بأي عمل عسكري هجومي علي كوريا الشمالية، في ظل أن القيام بأي عمل من هذه الأعمال قد يؤدي إلى نتائج كارثية علي مستوى العالم، وأن كل هذا يعتبر بيع أسلحة دفاعية لحلفاء أمريكا في المنطقة بالإضافة إلى نشر منظومة دفاعية كاملة في كوريا الجنوبية، خصيصا بعد العقوبات الاقتصادية القاسية علي النظام الكوري وأبرزها السلع الحيوية كالنفط .

هذا ويعتبر تركيز الأسواق في الوقت الحالي وتصريحات لجنة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ومنهم السيد برنارد، وتعلقها بالسياسة النقدية بعد تلميحات عديدة إلى قرارات اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعها بنهاية الشهر الجاري، وإذا نظرنا إلى أسعار مؤشر الدولار الأمريكي تعتبر الأسعار عادت مرة أخري للتماسك بعد هبوطها الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ عام 2015، وفي ظل استمرار الحركة الأفقية فأي كسر سعري في المستويات الدعم والمقاومة التي تتداول بينها وهذا يعتبر حرجة اتجاهية ملحوظة سواء في الهبوط أو الصعود أو تجاوزها له في العديد من المستويات وفي المحرك الأساسي في البيانات الأمريكية.

Advertisements

ومن الجدير بالذكر أن الاطلاع علي مؤشر الدولار الأمريكي في الأسعار فقد عادت الأسعار مرة أخري للتماسك بعد أن تم هبوطها الأسبوع الماضي لأدنى مستوى لها منذ بداية عام 2015، هذا ومع استمرار الحركات الأفقية إن هذا يعني أن حدوث أي كسر في السعر بالنسبة للمستويات الخاصة بالدعم والمقاومة التي سوف يتم التداول بينها وبين الحركة الاتجاهية الملحوظة سواء كانت صعوداً أو هبوطاً ، وفي ظل صعود الأسعار فإن المستوى الأول للدعم سوف يقع عند 9194 والمستوى الذي سوف يليه 9135 في الحالة المعاكسة، ويعتبر صعود الأسعار في المستوى الأول للمقاومة يقع في المتوسط لمدة 50 يوم والمحرك الأساسي لكل هذه الأسعار تعتبر البيانات الأمريكية.