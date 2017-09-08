أسعار “آيفون 8” المصنوع من الذهب عيار 24

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قامت شركة “جولد جيني” بالإعلان عن فتح أبوابها أمام العملاء الراغبين في الحصول على أجهزة “آيفون 8” والتي ورد أنها عبارة عن أجهزة مطلية بالذهب عيار 24 قيراط، وعلى هذا رفع متجر “جولد جيني” درجة استعداداته من أجل استقبال طلبات العملاء في لندن وق هرع الكثيرين إلى حجز هواتف ماركة آيفون الجديدة بالإضافة إلى النسخة الجديدة التي تم طلائها بالذهب.

وتأتي هذه الحملة الدعائية للشركة وتقديمها إلى الايفون الذهبي من أجل مواكبة أحدث موضة للهواتف الذكية واستحداث كل ما هو جديد في عالم الهواتف النقالة كما ورد أن الشركة توفر لعملائها عدد من الألوان الجديدة حيث أعلنت عن وجود هواتف تحمل اللون الذهبي الوردي واللون البلاتيني، وقد أعلنت عن وجود إمكانية جديدة يتم تقديمها لعملائها حيث تستطيع أن تقوم بترصيع الهاتف بالألماس على حسب طلب العملاء.

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كما ورد أن الشركة تستطيع أيضا أن توفر إمكانية شراء غطاء حماية للهاتف الجديد سيكون مصنوع من مادة الصلب وتكون مكونة من الذهب عيار 18 قيراطا، وذلك لو كانت رغبة العميل فى وجو طلاء خارجي للهاتف وليس طلاء الهاتف نفسه وقد جاء ذلك نقلا عن ما نقلته شبكة سكاي نيوز العربية.

خرجت بعض التقارير الخاصة بعدد من مواقع التقنية المشيرة إلى أنه بالنسبة إلى أسعار التليفون المحمول الذي يحمل اسم “آيفون 8” من المقرر لها أن تبدأ من مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، ومن جهة اخرى قد ورد أن أسعار هواتف آيفون قد سبق وأن قامت الشركة المسؤولة عنه والتي يطلق عليها أسم شركة جولد جيني قد قامت ببيعها بمبلغ يتراوح ما بين 39 ألف دولار أمريكي بمبلغ 17.8 مليون دولار أمريكي.

على الرغم من إرتفاع سعر الهاتف النقال الجديد الذي يتم الإعلان عنه إلى أن الشركة اعتادت التعامل مع العملاء الأثرياء والنجوم والمشاهير والمهتمين بالذوق الخارجي والمظاهر والراغبين في الحصول على الرفاهية بشكل عام والباحثين عن أفضل التكنولوجيا وعلى هذا تسعى الشركة إلى تحديث منتجاتها وخلق عدد من البدائل لتنال رضى عملائها في كل مكان.