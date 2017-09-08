وزير التجارة يعلن عن تسهيلات بنك التنمية الصينى لتمويل إنشاء مشروعات في مصر

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قام وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل،بالإعلان عن قيام بنك التنمية الصيني بالقيام بتقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة للقيام بتمويل إنشاء مشروعات إنتاجية والتي ستكون باستثمارات صينية في مصر، وذلك من خلال المبادرة التي قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بالإعلان عنها، وذلك خلال منتدى الحزام الذي أقيم خلال شهر مايو الماضي، والتي تتضمن إتاحة تمويل مشروعات تنموية بالدول الواقعة على طريق الحرير، كما أشار إلى أن توفير هذا التمويل سيعمل على المساهمة في جذب وتشجيع الكثير من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، وبالخصوص كافة المشروعات الاستثمارية التي يحتاجها السوق المصري .

وقال وزير الصناعة في بيان قام بإلقائه اليوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر، إن الوزارة حريصة على أن تقوم بتوفير جميع الإمكانيات التي تساعد في التمويل للشركات المستثمرة في السوق المصري وخاصة الشركات الصينية، وذلك في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتي تعمل على ربط البلدين والتي تداعت إلى الشركة الاستراتيجية.

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أتى ذلك عن طريق الاجتماع الذي تم عقده صباح اليوم الجمعة وذلك المقام في العاصمة الصينية بكين، حيث قام المدير الإقليمي لبنك التنمية الصيني في منطقتي أفريقيا وأمريكا شيلونج في بيان له، والذي قام باستعراض جميع التوجيهات الاستثمارية للبنك في السوق المصري، وهذا تحت إطار مبادرة الحزام والطريق خلال المرحلة المقبلة.

وقد قام بحضور اللقاء كلا من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس احمد عبد الرازق، والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجاري المصري بكين.

وأفاد أن المصرف يحاول أن حث الاستثمارات الصينية في الخارج عن طريق إدخار قروض ميسرة لتمويل مشروعاتها في الخارج، مؤكدا على وجوب النفع من بقاء مكتب تمثيل للبنك في جمهورية مصر العربية والهدف الرئيسي هو مساندة التعاون المالي والنقدي بين جمهورية مصر العربية والصين عن طريق تعاونه من شركات دفع المورد المالي المصري، وتمويل مشاريع المؤسسات الصينية في جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه شدد إشعار شيلونج المدير الإقليمي لبنك التنمية الصيني في منطقتي أفريقيا وأمريكا أن مكان البيع والشراء المصري يمثل أحد أكثر المتاجر المهمة المحورية في نطاق الشرق الأوسط، وبوابة الدخول إلى القارة الأفريقية، وهو الشأن الذي يلقي مراعاة من مجتمع الممارسات الصيني، لافتا في ذلك الصدد إلى حرص المصرف وتقديم مختلف التسهيلات الائتمانية التي تدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين جمهورية مصر العربية والصين أثناء الفترة القادمة.