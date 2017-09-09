“الزراعة” تستهدف وصول مساحة القطن إلى نصف مليون فدان خلال 2019

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يعتبر القطن المصري من أجود أنواع القطن، كما أنه أكثر أنواع القطن جودة حيث تتميز جمهورية مصر العربية بزراعتها للقطن طويل التيلة، وتدني مستوى الإنتاج الزراعي من القطن منذ نهاية القرن العشرين بالإضافة إلى صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني أيضا من حالة من التدهور والعديد من المشاكل التي تعوق حركة التنمية الصناعية في مجال صناعة الغزل والنسيج.

أعلن وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي عبدالمنعم البنا خلال افتتاح موسم حصاد القطن في محافظة الفيوم، أن جمهورية مصر العربية تعمل على النهوض بمحصول القطن، بالإضافة إلى العمل على تطوير مصانع الغزل، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تستهدف الوصول إلى زرع نصف مليون فدان من القطن خلال عام 2019.

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صرح وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي عبدالمنعم البنا في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء موسم جني القطن في محافظة الفيوم أنه هناك مشاكل اقتصادية حدثت في مصانع الغزل، ولكن تم التعاون مع وزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة أن هناك تطوير للمصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأشار عبدالمنعم البنا أن هناك استراتيجية تنتهجها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية من أجل النهوض بمحصول القطن، وأشار أن لتحقق ذلك أن الزراعة في عام 2017 زادت إلى 220 ألف فدان.

وأضاف عبدالمنعم البنا أن هناك خطة وآليات تدريجية للعمل زيادة الرقعة الزراعية من محصول القطن لتصل إلى نصف مليون فدان خلال عام 2019، حيث أنه تم زراعة عام 2017 ما يقارب من مائتين وعشرين ألف فدان، ليصل إلى ما يقارب من 350 ألف فدان لسنة 2018 لنصل في حلول عام 2019 إلى نصف مليون فدان من محصول القطن.

وأعلن عبدالمنعم البنا أن الفلاح المصري الذي سيحصل على أكثر من عشرة قنطار للفدان له حوافز تشجيعية من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيتم الإعلان عنها مباشرة.

واستئناف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قوله إن هدف الوزارة في الفترة الحالية هو عودة القرى المصرية المنتجة إلى سابق عهدها من الإنتاج الزراعي، وذلك تبعا للتعليمات الصادرة من القيادات السياسية العاملة في جمهورية مصر العربية.